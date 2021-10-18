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"Он сильнее Левандовского". Де Дзерби назвал своего фаворита на Золотой мяч
Роберто заявил, что награду должен получить Карим Бензема
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом" рассказал, что отдал бы награду "Золотой мяч" нападающему Кариму Бензема.
- Это команда с очень хорошим наставником, который является ориентиром для итальянских тренеров. Команда с игроками двух типов. У него есть ветераны, выигравшие все. Такие, как Бензема, Кроос, Модрич, Карвахаль, Каземиро, Алаба, Куртуа. И молодые футболисты, которые уже очень сильны и наверняка станут звездами. Это - Винисиус, Вальверде, Милитао...
- Вы бы вручили "Золотой мяч" Бензема?
- Однозначно. Для меня он сильнейший центрфорвард мира уже несколько лет.
- Сильнее Левандовского?
– Для меня да. С небольшим перевесом Бензема лучше. Я выбираю Карима.
- Как остановить его на поле?
- Ну, я не знаю. В финале Лиги наций против Испании Бензема не показывал хорошей игры, но он нашел мяч в 25 метрах от ворот, забил и изменил игру. Мяч должен быть у нас. А у соперника его должно быть меньше. А особенно у Бензема. Но ему достаточно нескольких касаний мяча, чтобы все изменить за секунду.
- Каким был бы "Шахтер" с Бензема?
- Я доволен теми игроками, которые у меня есть. Если я не отвечу так, то игрок "Шахтера" может задаться вопросом, какой была бы наша команда с Анчелотти на тренерской скамейке. А мне бы этого не хотелось. Мне нравятся те футболисты, что у меня есть", - сказал Де Дзерби.
Напомним, уже завтра, во вторник 19 октября "Шахтер" сыграет с "Реалом". Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.
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