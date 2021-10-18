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"Он сильнее Левандовского". Де Дзерби назвал своего фаворита на Золотой мяч

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Роберто заявил, что награду должен получить Карим Бензема

"Он сильнее Левандовского". Де Дзерби назвал своего фаворита на Золотой мяч

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом" рассказал, что отдал бы награду "Золотой мяч" нападающему Кариму Бензема.

- Это команда с очень хорошим наставником, который является ориентиром для итальянских тренеров. Команда с игроками двух типов. У него есть ветераны, выигравшие все. Такие, как Бензема, Кроос, Модрич, Карвахаль, Каземиро, Алаба, Куртуа. И молодые футболисты, которые уже очень сильны и наверняка станут звездами. Это - Винисиус, Вальверде, Милитао...

- Вы бы вручили "Золотой мяч" Бензема?

- Однозначно. Для меня он сильнейший центрфорвард мира уже несколько лет.

- Сильнее Левандовского?

– Для меня да. С небольшим перевесом Бензема лучше. Я выбираю Карима.

- Как остановить его на поле?

- Ну, я не знаю. В финале Лиги наций против Испании Бензема не показывал хорошей игры, но он нашел мяч в 25 метрах от ворот, забил и изменил игру. Мяч должен быть у нас. А у соперника его должно быть меньше. А особенно у Бензема. Но ему достаточно нескольких касаний мяча, чтобы все изменить за секунду.

- Каким был бы "Шахтер" с Бензема?

- Я доволен теми игроками, которые у меня есть. Если я не отвечу так, то игрок "Шахтера" может задаться вопросом, какой была бы наша команда с Анчелотти на тренерской скамейке. А мне бы этого не хотелось. Мне нравятся те футболисты, что у меня есть", - сказал Де Дзерби.

Напомним, уже завтра, во вторник 19 октября "Шахтер" сыграет с "Реалом". Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Marca

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