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Динамо вылетело на матч с Барселоной. Луческу взял на игру 24 футболиста
Поединок состоится в среду, 20 октября
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
В Барселоне Мирча Луческу будет рассчитывать на следующих исполнителей:
Вратари: Бойко, Бущан;
Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный;
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо;
Форварды: Шкурин, Супряга, Рамирес.
Вместе с основной командой в Барселону отправилось "Динамо" U19, которое также в среду проведет свой матч Юношеской Лиги УЕФА.
Вылет чартерного рейса с динамовской делегацией на борту запланирован на 16:20. Время в полете составит около 4-х часов.
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