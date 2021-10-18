Динамо вылетело на матч с Барселоной. Луческу взял на игру 24 футболиста

Киевское " Динамо " отправилось на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоится в среду, 20 октября.

В Барселоне Мирча Луческу будет рассчитывать на следующих исполнителей:

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо;

Форварды: Шкурин, Супряга, Рамирес.

Вместе с основной командой в Барселону отправилось "Динамо" U19, которое также в среду проведет свой матч Юношеской Лиги УЕФА.

Вылет чартерного рейса с динамовской делегацией на борту запланирован на 16:20. Время в полете составит около 4-х часов.