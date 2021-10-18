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Зубов: Турнирное положение заставляет Шахтер играть с Реалом на победу
Лига чемпионов возвращается
Экс-игрок "
"На мой взгляд, последние поединки с участием "Шахтера" позволяют надеяться, что "горняки" смогут добиться положительного результата. Тем более, что после неожиданной осечки в Тирасполе, турнирное положение заставляет хозяев играть на победу.
Несколько дней назад "Шахтер" произвел очень сильное впечатление в календарном матче с "Зарей", чувствовалось, что игроки уже прониклись творческими идеями своего нового рулевого – Роберто Де Дзерби. Отлично понимаю, что "Реал" - это совсем другой уровень чем "Заря" и все же, слаженность в действиях, остроатакующий стиль должны стать веским подспорьем и в сражении с испанским грандом. К тому же, психологический перевес будет на стороне украинского клуба, который недавно уже дважды побеждал "Реал", - сказал Зубов.
Напомним, что поединок "Шахтер" — "Реал" состится 19 октября в Киеве и начнется 19 октября в 22:00.
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