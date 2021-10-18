Зубов: Турнирное положение заставляет Шахтер играть с Реалом на победу

Экс-игрок " Шахтера " Геннадий Зубов поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния, в котором "горняки" в рамках 3-го тура Лиги чемпионов будут принимать "Реал".

"На мой взгляд, последние поединки с участием "Шахтера" позволяют надеяться, что "горняки" смогут добиться положительного результата. Тем более, что после неожиданной осечки в Тирасполе, турнирное положение заставляет хозяев играть на победу.

Несколько дней назад "Шахтер" произвел очень сильное впечатление в календарном матче с "Зарей", чувствовалось, что игроки уже прониклись творческими идеями своего нового рулевого – Роберто Де Дзерби. Отлично понимаю, что "Реал" - это совсем другой уровень чем "Заря" и все же, слаженность в действиях, остроатакующий стиль должны стать веским подспорьем и в сражении с испанским грандом. К тому же, психологический перевес будет на стороне украинского клуба, который недавно уже дважды побеждал "Реал", - сказал Зубов.