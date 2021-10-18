Судаков: Реал будет более агрессивным и злым, потому что в прошлом году мы их дважды обыграли

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков перед противостоянием с "Реалом" в Лиге чемпионов вспомнил о прошлогоднем поединке команды в Испании.

- Тогда много футболистов "Шахтера" заболело коронавирусом. Я в том числе. Каштру спрашивал, готов ли я. Я нормально себя чувствовал и поэтому полетел на игру. За две недели до встречи даже не рассчитывал сыграть. Но когда приехали и потренировались, думал, что выйду на поле.

Мало сыграл, минут пять. А футболисты, которые провели на поле больше – получили уверенность и доверие тренерского штаба. На них обратили внимание, о них начали говорить.

- Как изменился "Реал" за последний год?

- Думаю, они будут более агрессивными, злыми, потому что в прошлом году мы их обыграли два раза. Они захотят это исправить. Тем более, если не ошибаюсь, мы первая команда, которая их дважды обыграла в Лиге чемпионов. Агрессивностью и настроем они будут отличаться от прошлогодней команды.