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Анчелотти: На протяжении сезона я дам Лунину игровые минуты

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(1 голосов)

Наставник Реала поделился ожиданиями от матча с Шахтером

Анчелотти: На протяжении сезона я дам Лунину игровые минуты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 3-го тура ЛЧ с "Шахтером".

– Игроки, которые вернулись из сборных, в хорошей форме. За исключением Азара, у которого появились некоторые проблемы. Но это время было проведено с пользой – Марсело и Менди возвращаются. Мы видели хорошие моменты в команде, работали над ошибками прошлых матчей.

Считаем себя готовыми к тяжелому матчу со сложной командой. Но мы уверены в себе.

У нас очень важные матчи и против "Шахтера", и против "Барселоны" в чемпионате. Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но нужно возвращаться на уровень, который был раньше.

- В последние годы "Реал" в это время выглядел не очень уверенно. В чем причина?

– Не знаю, в разные годы были разные причины. Но надо помнить, что это не самый важный период сезона. В конце сезона вы играете финалы и решающие матчи в чемпионате.

Менди может завтра выйти как в старте, так и на замену. Для нас его возвращение хорошая новость, потому что он может играть на левом фланге защиты, где ранее приходилось действовать Гутьерресу.

- Первый "Реал" Анчелотти было 4-3-3. Этот "Реал" сначала тоже был 4-3-3, но потом были травмы, изменения. Это процесс перемен или команда и дальше будет играть в своем стиле?

– Мы играли в защите 4-4-2 против "Эспаньола" – получилось не очень хорошо. Однозначно, команда должна действовать по схеме 4-3-3. Потому что команда привыкла к ней, это видно сейчас.

- Какие перспективы Лунина в "Реале"?

– Он должен становиться лучше. Он уже хорошо играет. Я с ним говорил. Дам ему игровые минуты на протяжении сезона. Но перед ним есть Куртуа – один из лучших вратарей мира сегодня. Но все видят качества Андрея, что он хороший вратарь. Он будет успешным в своей карьере.

- Что можете сказать о Де Дзерби?

– Да, я знаю его очень хорошо. Он мой очень хороший друг. Мы отличаемся стилями игры. Но он очень хорошо работал с "Сассуоло", сейчас и в "Шахтере" видно явный стиль игры.

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В статье: Карло Анчелотти Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (9)
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kalan-86 (Анкара)
18.10.2021 в 21:32
Бросишь Андрюхе косточку? «Он уже хорошо играет» да уж, а где он играет, двухсторонку на тренировке?
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+1
0
Соколов (Никополь)
18.10.2021 в 20:41
Главное не секунды как Ярмоленко
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+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
18.10.2021 в 20:42
Не думай о секундах свысока, а то они превратятся в мгновения.
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0
0
мы за динамо (киев)
18.10.2021 в 20:31
бабло в запасі в реалі це як в рамі в зорі? про шо мова.?
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
18.10.2021 в 20:26
Он сказал "дам ему игровые минуты" или "игровые секунды", я не расслышал?
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+2
0
Соколов (Никополь)
18.10.2021 в 20:41
Игровые секунды у Ярмоленко
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0
-3
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
18.10.2021 в 20:24
Анчелотти, а как можно становиться лучше, не играя вообще???
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+5
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.10.2021 в 20:13
Сподіваюсь, сам Лунін вже не буде більше вірити в ці символічні хвилини і нарешті вийде з тієї зони комфорту. Бо інакше він і так вже на півдорозі до статусу Вася Кобін -2.
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
18.10.2021 в 20:01
...Я дам йому ігрові хвилини... Десь так 3-4...
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+3
0


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