Анчелотти: На протяжении сезона я дам Лунину игровые минуты

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 3-го тура ЛЧ с "Шахтером".

– Игроки, которые вернулись из сборных, в хорошей форме. За исключением Азара, у которого появились некоторые проблемы. Но это время было проведено с пользой – Марсело и Менди возвращаются. Мы видели хорошие моменты в команде, работали над ошибками прошлых матчей.

Считаем себя готовыми к тяжелому матчу со сложной командой. Но мы уверены в себе.

У нас очень важные матчи и против "Шахтера", и против "Барселоны" в чемпионате. Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но нужно возвращаться на уровень, который был раньше.

- В последние годы "Реал" в это время выглядел не очень уверенно. В чем причина?

– Не знаю, в разные годы были разные причины. Но надо помнить, что это не самый важный период сезона. В конце сезона вы играете финалы и решающие матчи в чемпионате.

Менди может завтра выйти как в старте, так и на замену. Для нас его возвращение хорошая новость, потому что он может играть на левом фланге защиты, где ранее приходилось действовать Гутьерресу.

- Первый "Реал" Анчелотти было 4-3-3. Этот "Реал" сначала тоже был 4-3-3, но потом были травмы, изменения. Это процесс перемен или команда и дальше будет играть в своем стиле?

– Мы играли в защите 4-4-2 против "Эспаньола" – получилось не очень хорошо. Однозначно, команда должна действовать по схеме 4-3-3. Потому что команда привыкла к ней, это видно сейчас.

- Какие перспективы Лунина в "Реале"?

– Он должен становиться лучше. Он уже хорошо играет. Я с ним говорил. Дам ему игровые минуты на протяжении сезона. Но перед ним есть Куртуа – один из лучших вратарей мира сегодня. Но все видят качества Андрея, что он хороший вратарь. Он будет успешным в своей карьере.

- Что можете сказать о Де Дзерби?

– Да, я знаю его очень хорошо. Он мой очень хороший друг. Мы отличаемся стилями игры. Но он очень хорошо работал с "Сассуоло", сейчас и в "Шахтере" видно явный стиль игры.