Матвиенко не сыграет с Реалом из-за травмы

Защитник Шахтера Николай Матвиенко не сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов против Реала.

Об этом сообщил главный тренер горняков Роберто Де Дзерби. Коуч отметил, что у Матвиенко травма ноги.

Также тренер сообщил, что Дентиньо уже восстановился после травмы и завтра начнет матч на скамейке запасных с возможностью выхода на замену.

Напомним, что поединок "Шахтер" — "Реал" состоится 19 октября в Киеве и начнется 19 октября в 22:00.