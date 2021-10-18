  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Матвиенко не сыграет с Реалом из-за травмы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко не сыграет с Реалом из-за травмы

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Серьёзная потеря для горняков

Матвиенко не сыграет с Реалом из-за травмы

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник Шахтера Николай Матвиенко не сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов против Реала.

Об этом сообщил главный тренер горняков Роберто Де Дзерби. Коуч отметил, что у Матвиенко травма ноги.

Также тренер сообщил, что Дентиньо уже восстановился после травмы и завтра начнет матч на скамейке запасных с возможностью выхода на замену.

Напомним, что поединок "Шахтер" — "Реал" состоится 19 октября в Киеве и начнется 19 октября в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Николай Матвиенко Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2021 в 21:21
Жах який
Ответить
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
18.10.2021 в 20:49
выйдут 2 украинца Трубкин и Кривцов.
Ответить
+1
-2
мы за динамо (киев)
18.10.2021 в 20:38
та вони й так прибьють слівочних
Ответить
0
-2
DesnaUA (Чернигов)
18.10.2021 в 21:08
Ответить
+1
0
Only DK (Kyiv)
18.10.2021 в 20:35
И так бы не сыграл. В любом случае будет украинский вратарь и 10 бибизян
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...