Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко не сыграет с Реалом из-за травмы
Серьёзная потеря для горняков
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник
Об этом сообщил главный тренер горняков Роберто Де Дзерби. Коуч отметил, что у Матвиенко травма ноги.
Также тренер сообщил, что Дентиньо уже восстановился после травмы и завтра начнет матч на скамейке запасных с возможностью выхода на замену.
Напомним, что поединок "Шахтер" — "Реал" состоится 19 октября в Киеве и начнется 19 октября в 22:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Замахнулся, но не ударил. За что Максимов получил удаление в матче с Александрией - ВИДЕО
- Динамо взяло на себя расходы по лечению Владимира Мунтяна
- Суркис: С удовольствием предоставлю Ярмоленко возможность завершить карьеру в Динамо
- Без Азара, но с Менди: Реал назвал состав на Шахтер
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2021 в 21:21
Ответить
0
0
Ракицкий (Питер)
18.10.2021 в 20:49
Ответить
+1
-2
мы за динамо (киев)
18.10.2021 в 20:38
Ответить
0
-2
DesnaUA (Чернигов)
18.10.2021 в 21:08
Ответить
+1
0
Only DK (Kyiv)
18.10.2021 в 20:35
Ответить
+2
-2
Лучшие букмекеры
загрузка...