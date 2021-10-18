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Модрич перед Шахтером: Мы уступили в последних встречах, нет возможности снова проигрывать
Реал настроен серьезно
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Полузащитник "
- Как нужно провести завтрашний матч?
– Матч очень важный. Мы уступили в последних встречах, нет возможности снова проигрывать. Нужно выйти на поле как "Реал". Знаю, мы можем победить. Последние три матча были сложные. Но после международной паузы у нас есть вера. Нужно выйти и победить в матче.
- В прошлом году "Шахтер" дважды обыграл "Реал". Хотите реванш?
– Не в том дело. Надо победить. "Шахтер" – сильный клуб. Он показал это в прошлом году и до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить.
- Следите ли за "Шахтером"? Кого из игроков можете выделить?
– Конечно, мы следили. В этом клубе работает Срна. Поменялся тренер, стиль игры. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом.
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