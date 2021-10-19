Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки

UA-Футбол запускает новую рубрику, которая посвящена выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это все еще предмет коллекционирования, а также важная часть футбольной истории.

В рамках рубрики мы предоставим возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания прессы, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых команд, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали той эпохи.

Во вторник, 19 октября 2021 года, "Шахтер" сыграет с "Реалом" на НСК "Олимпийский" в Киеве. Прошлогодние баталии "горняков" со "сливочными" вполне свежи в памяти украинских болельщиков, однако воспоминания из ноября 2015-го почти наверняка уже не такие яркие. Накануне важного матча 3-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 6 лет назад коллектив Мирчи Луческу готовился принимать во Львове испанский гранд, находясь на 4-й строчке турнирной таблицы.

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На страницах программки не зря сравнивали Тейшейру и Роналду – Алекс и Криштиану в итоге оформили по дублю. К голу "горняка" свой "автограф" прибавил Дентиньо, а вот португальцу помогли Модрич и Карвахаль. "Шахтер" проиграл в 5-м туре квартета со счетом 3:4. В той кампании главного клубного европейского турнира донецкая команда обошла "Мальме", однако пропустила вперед "Реал" и "ПСЖ". В Лиге Европы, куда "Шахтер" вылетел из ЛЧ, банда Луческу дошла до полуфинала и уступила "Севилье", будущему обладателю трофея. Но это уже совсем другая история…

Также программку можно изучить / скачать в pdf-формате.