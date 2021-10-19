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Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Программка к поединку шестилетней давности

Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки

454 Шахтер - Реал (25.11.2015)

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол запускает новую рубрику, которая посвящена выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это все еще предмет коллекционирования, а также важная часть футбольной истории.

В рамках рубрики мы предоставим возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания прессы, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых команд, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали той эпохи.

Во вторник, 19 октября 2021 года, "Шахтер" сыграет с "Реалом" на НСК "Олимпийский" в Киеве. Прошлогодние баталии "горняков" со "сливочными" вполне свежи в памяти украинских болельщиков, однако воспоминания из ноября 2015-го почти наверняка уже не такие яркие. Накануне важного матча 3-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 6 лет назад коллектив Мирчи Луческу готовился принимать во Львове испанский гранд, находясь на 4-й строчке турнирной таблицы.

Фотогалерея

Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 1Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 2Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 3Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 4Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 5Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 6Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 7Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 8Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 9Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 10Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 11Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 12Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 13Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 14Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 15Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 16Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 17Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 18Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 19Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 20Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 21Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 22Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 23Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - фото 24

На страницах программки не зря сравнивали Тейшейру и Роналду – Алекс и Криштиану в итоге оформили по дублю. К голу "горняка" свой "автограф" прибавил Дентиньо, а вот португальцу помогли Модрич и Карвахаль. "Шахтер" проиграл в 5-м туре квартета со счетом 3:4. В той кампании главного клубного европейского турнира донецкая команда обошла "Мальме", однако пропустила вперед "Реал" и "ПСЖ". В Лиге Европы, куда "Шахтер" вылетел из ЛЧ, банда Луческу дошла до полуфинала и уступила "Севилье", будущему обладателю трофея. Но это уже совсем другая история…

Читайте такжеЛига чемпионов. Шахтер - Реал 3:4. С барского плеча

Также программку можно изучить / скачать в pdf-формате.

Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 1
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 2
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 3
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 4
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 5
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 6
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 7
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 8
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 9
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 10
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 11
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 12
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 13
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 14
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 15
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 16
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 17
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 18
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 19
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 20
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 21
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 22
Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 23Предисловие к обидным 3:4 или Тейшейра vs Роналду. Шахтер – Реал. 25.11.2015 #Ретростроки - изображение 24

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Ретростроки Программки
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