  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Исмаили: Золотой мяч? В составе Реала я бы ставил на Бензема
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исмаили: Золотой мяч? В составе Реала я бы ставил на Бензема

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник Шахтера рассказал о грядущем матче с Реалом

Исмаили: Золотой мяч? В составе Реала я бы ставил на Бензема

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили поделился ожиданиями от поединка 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

- Вопрос не по матчу. Кто заслуживает получить Золотой мяч. Возможно, игрок "Реала"?

- У "Реала" много великих игроков, которые заслуживают Золотой мяч. Я думаю, Карим Бензема реально может получить награду. Я бы ставил на него в составе мадридцев.

- Какой "Реал" более сильный - этот или при Зинедине Зидане?

- Каждый год "Реал" является сильной командой. И с ними тяжело играть в Лиге чемпионов. Сложно анализировать и выбрать, какой из них сильнее. Но мы должны быть готовы и добиться важнейшей победы.

- Как планируешь играть против топ-игроков, которые могут противостоять тебе - Васкеса, Родриго и других?

- Все понимаем, какие сильные в "Реале" футболисты. Но мы хорошо подготовились, изучили соперника, так что готовы. И да, еще нужно, чтобы тренер поставил меня в состав.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Исмаили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...