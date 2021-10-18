Исмаили: Золотой мяч? В составе Реала я бы ставил на Бензема

Защитник " Шахтера " Исмаили поделился ожиданиями от поединка 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

- Вопрос не по матчу. Кто заслуживает получить Золотой мяч. Возможно, игрок "Реала"?

- У "Реала" много великих игроков, которые заслуживают Золотой мяч. Я думаю, Карим Бензема реально может получить награду. Я бы ставил на него в составе мадридцев.

- Какой "Реал" более сильный - этот или при Зинедине Зидане?

- Каждый год "Реал" является сильной командой. И с ними тяжело играть в Лиге чемпионов. Сложно анализировать и выбрать, какой из них сильнее. Но мы должны быть готовы и добиться важнейшей победы.

- Как планируешь играть против топ-игроков, которые могут противостоять тебе - Васкеса, Родриго и других?

- Все понимаем, какие сильные в "Реале" футболисты. Но мы хорошо подготовились, изучили соперника, так что готовы. И да, еще нужно, чтобы тренер поставил меня в состав.