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Исмаили: Золотой мяч? В составе Реала я бы ставил на Бензема
Защитник Шахтера рассказал о грядущем матче с Реалом
shakhtar.com
Защитник "
- Вопрос не по матчу. Кто заслуживает получить Золотой мяч. Возможно, игрок "Реала"?
- У "Реала" много великих игроков, которые заслуживают Золотой мяч. Я думаю, Карим Бензема реально может получить награду. Я бы ставил на него в составе мадридцев.
- Какой "Реал" более сильный - этот или при Зинедине Зидане?
- Каждый год "Реал" является сильной командой. И с ними тяжело играть в Лиге чемпионов. Сложно анализировать и выбрать, какой из них сильнее. Но мы должны быть готовы и добиться важнейшей победы.
- Как планируешь играть против топ-игроков, которые могут противостоять тебе - Васкеса, Родриго и других?
- Все понимаем, какие сильные в "Реале" футболисты. Но мы хорошо подготовились, изучили соперника, так что готовы. И да, еще нужно, чтобы тренер поставил меня в состав.
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