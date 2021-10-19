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Соломон: Моя самая большая мечта – снова дважды обыграть Реал
И снова противостояние Шахтера и Реала
Фото: ФК Шахтер Донецк
Хавбек "
- Какой из двух матчей против "Реала" был сложнее для тебя?
– Первый матч я провел весь, поэтому он был сложнее. Очень устал в конце. Во второй встрече вышел на замену, удалось забить второй мяч. Очень доволен этим достижением. Думаю, команда очень хорошо сыграла в ответном матче. Очень хорошо сыграли в защите, сделали несколько неплохих контратак.
Тогда первый гол забил Дентиньо. Старались играть открыто. Рад помочь команде. После встречи были очень счастливы.
Моя самая большая мечта – снова дважды обыграть "Реал". Конечно, это будет очень тяжело, они нас хорошо знают. Захотят взять реванш за прошлогодние поражения.
Зидан проделал большую работу в команде, но сейчас там работает Анчелотти. Он действительно хороший и очень опытный тренер. Уверен, игра будет хорошо организованной, особенно против нас, особенно – из-за того, что произошло в прошлом году.
Ожидаем очень сложный матч. Конечно, хотим повторить результат прошлого года, – сказал Соломон.
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