Соломон: Моя самая большая мечта – снова дважды обыграть Реал

Хавбек " Шахтера " Манор Соломон поделился ожиданиями от матча 3-го утра Лиги чемпионов против "Реала".

- Какой из двух матчей против "Реала" был сложнее для тебя?

– Первый матч я провел весь, поэтому он был сложнее. Очень устал в конце. Во второй встрече вышел на замену, удалось забить второй мяч. Очень доволен этим достижением. Думаю, команда очень хорошо сыграла в ответном матче. Очень хорошо сыграли в защите, сделали несколько неплохих контратак.

Тогда первый гол забил Дентиньо. Старались играть открыто. Рад помочь команде. После встречи были очень счастливы.

Моя самая большая мечта – снова дважды обыграть "Реал". Конечно, это будет очень тяжело, они нас хорошо знают. Захотят взять реванш за прошлогодние поражения.

Зидан проделал большую работу в команде, но сейчас там работает Анчелотти. Он действительно хороший и очень опытный тренер. Уверен, игра будет хорошо организованной, особенно против нас, особенно – из-за того, что произошло в прошлом году.

Ожидаем очень сложный матч. Конечно, хотим повторить результат прошлого года, – сказал Соломон.