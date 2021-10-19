Барселона – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и киевским "Динамо".

Сегодняшние "сине-гранатовые" – однозначно не оплот надежности. Наверняка это понимает и Луческу, однако будет ли Мирча рисковать в Каталонии ради трех очков? Готова ли "Барселона" в сложном графике выходить на "Динамо" основным составом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 20 октября – в 19:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Егор Старков и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Егор Старков