Мудрик, Сикан, Корниенко и еще 22 игрока. Шахтер огласил заявку на игру с Реалом

Во вторник, 19 октября, донецкий "Шахтер" на своем поле примет мадридский "Реал" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на еврокубковый матч.

Всего в список вошло 25 футболистов.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо

Напомним, матч "Шахтер" - Реал" пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало - в 22:00.