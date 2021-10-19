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Мудрик, Сикан, Корниенко и еще 22 игрока. Шахтер огласил заявку на игру с Реалом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Де Дзерби определился с заявкой на еврокубковый матч

Мудрик, Сикан, Корниенко и еще 22 игрока. Шахтер огласил заявку на игру с Реалом

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Во вторник, 19 октября, донецкий "Шахтер" на своем поле примет мадридский "Реал" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на еврокубковый матч.

Всего в список вошло 25 футболистов.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо

Напомним, матч "Шахтер" - Реал" пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало - в 22:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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