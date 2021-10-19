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Мудрик, Сикан, Корниенко и еще 22 игрока. Шахтер огласил заявку на игру с Реалом
Де Дзерби определился с заявкой на еврокубковый матч
Фото: ФК Шахтер Донецк
Во вторник, 19 октября, донецкий "Шахтер" на своем поле примет мадридский "Реал" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на еврокубковый матч.
Всего в список вошло 25 футболистов.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо
Напомним, матч "Шахтер" - Реал" пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало - в 22:00.
⚒ Выбор Роберто Де Дзерби на суперматч с «Реалом» ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 19, 2021
Заявка «Шахтера» на игру Лиги чемпионов в Киеве.
Поединок #ШахтерРеал на НСК «Олимпийский» начнется в 22:00. #Shakhtar #UCL
Билеты еще в продаже: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/QQTV2Vo1QM
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