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Тете: Надеюсь, Шахтер повторит и достигнет успеха в матче с Реалом
Бразилец настроен дать бой испанскому гранду
Фото: ФК Шахтер
Бразильский полузащитник "Шахтера" Тете поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Был ли матч с "Реалом" в прошлом году лучшим в моей карьере? Да, действительно это была нереальная игра, какую только могу представить. Она будет еще долго в памяти. Сейчас настраиваемся на такой же матч. Надеюсь, повторим это и достигнем успеха.
Страшно ли играть с командами уровня "Реала"? Нет, наоборот – очень интересно. Великие футболисты — это большие вызовы. Матч с "Реалом" — большая встреча, которую планируем достойно провести и достичь победы", — сказал Тете.
Напомним, уже сегодня, 19 октября "Шахтер" примет в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал". Начало - в 22:00 (киевское время).
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