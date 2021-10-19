Тете: Надеюсь, Шахтер повторит и достигнет успеха в матче с Реалом

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тете поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Был ли матч с "Реалом" в прошлом году лучшим в моей карьере? Да, действительно это была нереальная игра, какую только могу представить. Она будет еще долго в памяти. Сейчас настраиваемся на такой же матч. Надеюсь, повторим это и достигнем успеха.

Страшно ли играть с командами уровня "Реала"? Нет, наоборот – очень интересно. Великие футболисты — это большие вызовы. Матч с "Реалом" — большая встреча, которую планируем достойно провести и достичь победы", — сказал Тете.