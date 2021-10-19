Исмаили - о матче с Реалом: Будем играть через контроль мяча

Защитник "Шахтера" Исмаили поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским "Реалом".

- Будете показывать свое доминирование в контроле мяча в матче с "Реалом"?

– Это идея, которой нас учит Мистер, вне зависимости от соперника. Мы должны контролировать игру с мячом. Бывают матчи, когда это делать тяжелее, но будем играть именно таким образом. Постараемся провести достойный матч, как с "Интером".

Кроме контроля, мы должны быть агрессивнее, более целеустремленными в завершении атак.

По требованиям на моей позиции, то с Де Дзерби каждый матч отличается. Мы очень тщательно изучаем соперников. Бывает, по ходу матча задача меняется. Иногда могу играть уже или шире на фланге. Все зависит от соперника, – сказал Исмаили.

Напомним, уже сегодня, 19 октября "Шахтер" примет в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал". Начало - в 22:00 (киевское время).