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Де Дзерби: Буду рад, если сыграем с Реалом без страха
Наставник "Шахтер" - о предстоящем матче с мадридским клубом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в интервью испанским СМИ поделился ожиданиями от матча против "Реала" в Лиге чемпионов.
"Всегда играем на победу. Расчеты для математиков. Буду рад, если будем играть со своей индивидуальностью, без страха. В составе "Реала" есть победители ЛЧ, в "Шахтере" таких нет. В "Реале" есть Анчелотти, в "Шахтере" – нет.
Мы хотим быть на первом плане, владеть мячом. Наш проект только зарождается. Рост происходит благодаря таким матчам", - сказал Де Дзерби.
Напомним, уже сегодня, 19 октября "Шахтер" примет в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал". Начало - в 22:00 (киевское время).
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