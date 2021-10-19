Де Дзерби: Буду рад, если сыграем с Реалом без страха

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в интервью испанским СМИ поделился ожиданиями от матча против "Реала" в Лиге чемпионов.

"Всегда играем на победу. Расчеты для математиков. Буду рад, если будем играть со своей индивидуальностью, без страха. В составе "Реала" есть победители ЛЧ, в "Шахтере" таких нет. В "Реале" есть Анчелотти, в "Шахтере" – нет.

Мы хотим быть на первом плане, владеть мячом. Наш проект только зарождается. Рост происходит благодаря таким матчам", - сказал Де Дзерби.