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В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки

Лига Чемпионов
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Программка к поединку двадцатичетырехлетней давности

В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки

Программка Динамо – Барселона (22.10.1997)

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол запускает новую рубрику, которая посвящена выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это все еще предмет коллекционирования, а также важная часть футбольной истории.

В рамках рубрики мы предоставим возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания прессы, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых команд, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.

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В среду, 20 октября 2021 года, "Динамо" сыграет с "Барселоной" в Каталонии на "Камп Ноу". Прошлогодние баталии киевлян с "сине-гранатовыми" вполне свежи в памяти украинских болельщиков, однако воспоминания из октября 1997-го уже точно не такие яркие. Что уже говорить, если многие даже банально не видели тот поединок – максимум хронику или обзор. Накануне важного матча 3-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 24 года назад, после обидной ничьи с "Ньюкаслом", коллектив Валерия Лобановского готовился принимать испанский гранд в столице Украины.

Фотогалерея

В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 1В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 2В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 3В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 4В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 5В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 6В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 7В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 8В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 9В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 10В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 11В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 12В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 13В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 14В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 15В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 16В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 17В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 18В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 19В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 20В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 21В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 22В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 23В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 24В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 25В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 26В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 27В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 28В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 29В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 30В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 31В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 32В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 33В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 34В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 35В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 36В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 37В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 38В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 39В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 40В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 41В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 42В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 43В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 44В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 45В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 46В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 47В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - фото 48
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Что же было накануне? Результат мы знаем: Ребров – 5-я минута, Максимов – 32-я, Калитвинцев – 66-я. Впоследствии "Динамо" выиграло свой квартет и дошло до четвертьфинала главного клубного европейского турнира, где уступило "Ювентусу". Но это уже совсем другая история…

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Также программку можно изучить / скачать в pdf-формате.

В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 1
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 2В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 3
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 4
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 5
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 6
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 7
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 8
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 9
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 10
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 11
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 12
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 13
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 14
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 15
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 16
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 17
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 18
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 19
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 20
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 21
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 22
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 23
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 24
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 25
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 26
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 27
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 28
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 29
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 30
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 31
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 32
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 33
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 34
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 35
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 36
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 37
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 38
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 39
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 40
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 41
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 42
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 43
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 44
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 45
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 46
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 47
В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки - изображение 48

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Ретростроки Программки
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
19.10.2021 в 16:51
Божечки да скільки можна........
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