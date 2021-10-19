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В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки
Программка к поединку двадцатичетырехлетней давности
Программка Динамо – Барселона (22.10.1997)
UA-Футбол запускает новую рубрику, которая посвящена выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.
В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это все еще предмет коллекционирования, а также важная часть футбольной истории.
В рамках рубрики мы предоставим возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания прессы, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых команд, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.
В среду, 20 октября 2021 года, "Динамо" сыграет с "Барселоной" в Каталонии на "Камп Ноу". Прошлогодние баталии киевлян с "сине-гранатовыми" вполне свежи в памяти украинских болельщиков, однако воспоминания из октября 1997-го уже точно не такие яркие. Что уже говорить, если многие даже банально не видели тот поединок – максимум хронику или обзор. Накануне важного матча 3-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 24 года назад, после обидной ничьи с "Ньюкаслом", коллектив Валерия Лобановского готовился принимать испанский гранд в столице Украины.
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Что же было накануне? Результат мы знаем: Ребров – 5-я минута, Максимов – 32-я, Калитвинцев – 66-я. Впоследствии "Динамо" выиграло свой квартет и дошло до четвертьфинала главного клубного европейского турнира, где уступило "Ювентусу". Но это уже совсем другая история…
Также программку можно изучить / скачать в pdf-формате.
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