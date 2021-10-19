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Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Молодежь "горняков" постаралась на славу

Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вряд-ли многие болельщики ожидали такого результата от сегодняшнего матча, но факт остается фактом. Молодежка "Шахтера" справилась с натиском сверстников из "Реала". Стоит сразу сказать, что мадридцы вовсе не провалили этот матч, и смотрелись вполне ярко. Однако дончане были еще лучше, особенно в конце первого тайма.

С первых минут поединка чувствовалась доминация "Реала". Испанцы понимали, что они являются фаворитом поединка, и пытались это подтвердить. Уже на 10-й минуте команда забивает первый гол. Гонсалес протягивает в центре поля и пасует на фланг Питеру. Вингер обрабатывает мяч, смещается в центр и обводит нескольких защитников. После этого следует крученый удар в дальний угол. Вратарь не имел ни единого шанса. Далее испанцы не сбавили обороты и продолжали идти вперед. Клуб имел несколько моментов, однако выручала и защита "Шахтера", и голкипер Пузанков.

Только на 33-й минуте поединка украинцы смогли создать первый момент, и сразу же забили. Векленко разогнал атаку в центре и отдал Булезе на фланг. Защитник качественно подал на границу вратарской площадки, а Глущенко добрался до мяча и пробил головой с нескольких метров. Таким образом "горняки" отыгрались, но счет держался недолго. На 41-й минуте "Шахтер" пропускает второй мяч. После подачи с правого фланга Петер пробивает через себя, но парирует Пузанков. После этого следует добивание с правого фланга от Гонсалеса. Мяч в результате влетает в дальний угол.

Однако второй пропущенный гол, казалось, только мотивировал украинцев. Через минуту "Шахтер" моментально забивает второй мяч! Лосенко проходит по центру и отдает диагональ на Сигеева, а тот с 10 метров пробивает по центру ворот низом. Вратарь не смог справиться с ударом.

Но и этого было мало - уже через три минуты, на 45-й, дончане забили 3-й мяч! Капинус подает с правого фланга, а Гулько после путаницы в штрафной пробивает с разворота в левую девятку. Голкипер не имел ни одного шанса!

Второй тайм начался з натиска "Реала", но "Шахтер" уже изучил соперника. Украинцы не велись на высокий пресинг, в который испанцы пытались их вытянуть, и очень качественно перехватывали каждый выпад королевского клуба. Тренер соперника использовал все замены, выпустил нападающего вместо защитника, но ничто не помогло "сливочным" отыграться. Счет на табло остался прежним.

Таким образом, украинцы совершили чуть ли не подвиг, вырвав три очка в матче с таким соперником. Теперь остается только пожелать такого же результата основной команде "Шахтера" в сегодняшем матче с мадридцами. К слову, сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию поединка.

Юношеская Лига чемпионов, 3-й тур

Шахтар U-19 - Реал U-19 3:2

Голы: Глущенко 32, Сигеев 41, Гулько 45 - Петер 10, Гонсалес 41

Шахтер: Пузанков - Капинус, Козик, Фарина, Булеза - Сигеев, Лосенко, Гулько - Глущенко, Гончарук, Векленко.

Реал: Торрес - Ферран Руис, Каррильо, Марвел, Обрадор - Лукас, Мануэль Анхель - Петер, Гонсалес, Гонсало - Герреро.

Предупреждения: Гулько, Лосенко, Глущенко - Каррильо, Иглесиас.

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В статье: «Шахтер» U-19 Реал (Мадрид) Юношеская Лига Чемпионов
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Комментарии (12)
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Viktt (К-Ш)
19.10.2021 в 16:43
Декілька днів тому Зорі U-19 влетіли 0 - 6, а тут таке... Далеко Реалу до Зорі.:-)
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0
0
Only DK (Kyiv)
19.10.2021 в 16:14
Как говорится: почувствуй разницу между украинцами и обезьянами. Больше бразил, больше бразил!
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0
-1
Ariakiev01 (Київ)
19.10.2021 в 15:50
Что самое обидное молодёжь же хорошо играет, а будет греть лавки. ( все удивлялись когда молодёжь Шахты играла в финали ЮЛЧ, ни одного иностранца, тогда не было....Динамовская тоже играет на ура, но потом как стена не пробиться в основу....
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
19.10.2021 в 15:04
Кто то может ответить куда они потом все деваются
Ответить
+6
0
DK с 6 лет (Киев)
19.10.2021 в 15:09
А ты думаеш что молодняк Реала будет играть в основной команде?
Ответить
+3
0
football_soccer (Украина)
19.10.2021 в 15:11
разъедутся по Ла лиге, может кто-то всплывает в Италии, Франции. Всяко лучше чем мариноваться в Мариуполе
+3
-3
Ariakiev01 (Київ)
19.10.2021 в 15:52
не будет, но разойдутся ао Ла Лиге, набирая опыт, а потом в зборной будут зажигать
+1
0
Only DK (Kyiv)
19.10.2021 в 16:15
Во взрослой команде им не дают шанса, ведь там многомиллионные бибизяны сидят. Вот они и попадают в арендуполь
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0
-3
Maryan (Lviv)
19.10.2021 в 16:40
Хто куди і не завжди це в подальшому футбол.У нас так у всьому спорті, у юніорів на міжнародному рівні результати значно кращі, аніж у дорослих. Причина проста, гроші. Наші спортивні федерації, ніхрєна не фінсують, все на ентузіазмі, та батьках. В результаті молоді спортсмени розїзджаються, туди де платять і створюють умови, змінюють громадянство, а якщо залишаються, то йдуть в "аграрії", щоб було за що жити.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.10.2021 в 15:00
молодцы!
Ответить
+5
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.10.2021 в 15:05
Будущее Мариуполя ! Молодцы !
Ответить
+4
-6
дЫркофан
19.10.2021 в 15:14
за своими дырявыми талантами лучше следи убогий .....
+3
-3


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