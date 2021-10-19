Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке

Вряд-ли многие болельщики ожидали такого результата от сегодняшнего матча, но факт остается фактом. Молодежка "Шахтера" справилась с натиском сверстников из "Реала". Стоит сразу сказать, что мадридцы вовсе не провалили этот матч, и смотрелись вполне ярко. Однако дончане были еще лучше, особенно в конце первого тайма.

С первых минут поединка чувствовалась доминация "Реала". Испанцы понимали, что они являются фаворитом поединка, и пытались это подтвердить. Уже на 10-й минуте команда забивает первый гол. Гонсалес протягивает в центре поля и пасует на фланг Питеру. Вингер обрабатывает мяч, смещается в центр и обводит нескольких защитников. После этого следует крученый удар в дальний угол. Вратарь не имел ни единого шанса. Далее испанцы не сбавили обороты и продолжали идти вперед. Клуб имел несколько моментов, однако выручала и защита "Шахтера", и голкипер Пузанков.

Только на 33-й минуте поединка украинцы смогли создать первый момент, и сразу же забили. Векленко разогнал атаку в центре и отдал Булезе на фланг. Защитник качественно подал на границу вратарской площадки, а Глущенко добрался до мяча и пробил головой с нескольких метров. Таким образом "горняки" отыгрались, но счет держался недолго. На 41-й минуте "Шахтер" пропускает второй мяч. После подачи с правого фланга Петер пробивает через себя, но парирует Пузанков. После этого следует добивание с правого фланга от Гонсалеса. Мяч в результате влетает в дальний угол.

Однако второй пропущенный гол, казалось, только мотивировал украинцев. Через минуту "Шахтер" моментально забивает второй мяч! Лосенко проходит по центру и отдает диагональ на Сигеева, а тот с 10 метров пробивает по центру ворот низом. Вратарь не смог справиться с ударом.

Но и этого было мало - уже через три минуты, на 45-й, дончане забили 3-й мяч! Капинус подает с правого фланга, а Гулько после путаницы в штрафной пробивает с разворота в левую девятку. Голкипер не имел ни одного шанса!

Второй тайм начался з натиска "Реала", но "Шахтер" уже изучил соперника. Украинцы не велись на высокий пресинг, в который испанцы пытались их вытянуть, и очень качественно перехватывали каждый выпад королевского клуба. Тренер соперника использовал все замены, выпустил нападающего вместо защитника, но ничто не помогло "сливочным" отыграться. Счет на табло остался прежним.

Таким образом, украинцы совершили чуть ли не подвиг, вырвав три очка в матче с таким соперником. Теперь остается только пожелать такого же результата основной команде "Шахтера" в сегодняшем матче с мадридцами. К слову, сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию поединка .

Юношеская Лига чемпионов, 3-й тур

Шахтар U-19 - Реал U-19 3:2

Голы: Глущенко 32, Сигеев 41, Гулько 45 - Петер 10, Гонсалес 41

Шахтер: Пузанков - Капинус, Козик, Фарина, Булеза - Сигеев, Лосенко, Гулько - Глущенко, Гончарук, Векленко.

Реал: Торрес - Ферран Руис, Каррильо, Марвел, Обрадор - Лукас, Мануэль Анхель - Петер, Гонсалес, Гонсало - Герреро.

Предупреждения: Гулько, Лосенко, Глущенко - Каррильо, Иглесиас.