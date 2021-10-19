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Модрич: Есть хорошие воспоминания в Киеве, за исключением поражения Шахтеру в прошлом году

Лига Чемпионов
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Полузащитник "Реала" поделился воспоминаниями о столице Украины

Модрич: Есть хорошие воспоминания в Киеве, за исключением поражения Шахтеру в прошлом году

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился воспоминаниями о Киеве.

– Мне всегда приятно возвращаться в Киев. У меня есть хорошие воспоминания. Со сборной мы тут побеждали Украину за право выйти на ЧМ-2018. Также здесь мы выиграли ЛЧ. .Есть хорошие воспоминания, за исключением поражения "Шахтеру" в прошлом году

Приятно возвращаться сюда. Ждет большой и важный матч. Надеюсь, мы хорошо сыграем.

- Срна уже директор "Шахтера". Вам будет не хватать его на поле?

– Дарио – мой друг. Он экс-капитан нашей сборной. Мы часто общаемся. У меня есть желание снова его увидеть. Часто много говорили о "Шахтере". Рад за него, за новую роль в клубе. Он тоже счастлив, – сказал Модрич.

Напомним, матч "Шахтер" - "Реал" состоится сегодня, 19 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 22:00.

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В статье: Лука Модрич Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Бомбардир

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