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Матвеев: У Реала хватит запаса прочности, чтобы не проиграть Шахтеру

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Довольно оптимистический прогноз

Матвеев: У Реала хватит запаса прочности, чтобы не проиграть Шахтеру

Новина українською

Экс-нападающий "Шахтера" Олег Матвеев рассказал, хватит ли у "горняков" потенциала, чтобы одержать победу над мадридским "Реалом" в третьем туре Лиги чемпионов.

"Думаю, что сегодняшний поединок будет проходить по тому же сценарию, как и недавний матч горняков с "Интером". Команды сделают ставку на атаку, но особо рисковать не будут.

"Шахтёру" сегодня не поможет один из ведущих защитников Николай Матвиенко. На мой взгляд, его заменит Сергей Кривцов. А в атаке на позиции "ложной девятки" будет действовать Педриньо.

Не думаю, что две победы "Шахтера" над "Реалом" в последних очных матчах как-то скажутся на сегодняшней игре. И, хотя "Реал" уже не так грозен, как раньше, у него хватает запаса прочности, чтобы сегодня не проиграть. На мой взгляд, матч в Киеве завершится результативной ничьей 2:2", - сказал Матвеев.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Олег Матвеев Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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