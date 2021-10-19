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Матвеев: У Реала хватит запаса прочности, чтобы не проиграть Шахтеру
Довольно оптимистический прогноз
Экс-нападающий "
"Думаю, что сегодняшний поединок будет проходить по тому же сценарию, как и недавний матч горняков с "Интером". Команды сделают ставку на атаку, но особо рисковать не будут.
"Шахтёру" сегодня не поможет один из ведущих защитников Николай Матвиенко. На мой взгляд, его заменит Сергей Кривцов. А в атаке на позиции "ложной девятки" будет действовать Педриньо.
Не думаю, что две победы "Шахтера" над "Реалом" в последних очных матчах как-то скажутся на сегодняшней игре. И, хотя "Реал" уже не так грозен, как раньше, у него хватает запаса прочности, чтобы сегодня не проиграть. На мой взгляд, матч в Киеве завершится результативной ничьей 2:2", - сказал Матвеев.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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