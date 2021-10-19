  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Орбу: Шахтеру вполне по силам выиграть у Реала в Киеве
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Орбу: Шахтеру вполне по силам выиграть у Реала в Киеве

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт говорит, что Реал не так грозен

Орбу: Шахтеру вполне по силам выиграть у Реала в Киеве

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Геннадий Орбу прокомментировал предстоящий матч "горняков" против мадридского "Реала" в рамках третьего тура Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский".

"На мой взгляд, "Шахтер" набрал сейчас хорошую форму. Это будет домашний матч, пусть и против "Реала", поэтому есть хорошая возможность поправить свое турнирное положение в Лиге чемпионов.

Почти уверен, что "Шахтер" обыграет в Киеве Королевский клуб. Вдохновляет ли пример "Шерифа"? Я так думаю, что "Шериф" немного опустил "Шахтер" на землю и теперь "горняки" играют в другой футбол. И ко всем соперникам относятся очень серьезно. Так что "Шериф" в этом плане помог команде Де Дзерби вовремя взбодриться.

Кем заменить Траоре? У Де Дзерби все равно есть достойные кандидаты на замену основному нападающему. Конечно, жаль, что Траоре травмировался, ведь он хорошо вписался в игру "Шахтера". Но это футбол, который тоже травмоопасен. Ведь в шахматах тоже можно уснуть за столом и разбить голову.

В любом случае, на мой взгляд, "Шахтеру" вполне по силам выиграть у "Реала" в Киеве. Тот же "Интер", с которым "горняки" выглядели прилично, не слабее "Реала". А нынешний "Реал" вполне можно обыгрывать. Но при этом для максимального результата надо сильно выложиться и не сильно вспоминать прошлогодние победы над "сливочными", - сказал Орбу.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Геннадий Орбу Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...