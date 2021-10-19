Орбу: Шахтеру вполне по силам выиграть у Реала в Киеве

Бывший полузащитник " Шахтера " Геннадий Орбу прокомментировал предстоящий матч "горняков" против мадридского "Реала" в рамках третьего тура Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский".

"На мой взгляд, "Шахтер" набрал сейчас хорошую форму. Это будет домашний матч, пусть и против "Реала", поэтому есть хорошая возможность поправить свое турнирное положение в Лиге чемпионов.

Почти уверен, что "Шахтер" обыграет в Киеве Королевский клуб. Вдохновляет ли пример "Шерифа"? Я так думаю, что "Шериф" немного опустил "Шахтер" на землю и теперь "горняки" играют в другой футбол. И ко всем соперникам относятся очень серьезно. Так что "Шериф" в этом плане помог команде Де Дзерби вовремя взбодриться.

Кем заменить Траоре? У Де Дзерби все равно есть достойные кандидаты на замену основному нападающему. Конечно, жаль, что Траоре травмировался, ведь он хорошо вписался в игру "Шахтера". Но это футбол, который тоже травмоопасен. Ведь в шахматах тоже можно уснуть за столом и разбить голову.

В любом случае, на мой взгляд, "Шахтеру" вполне по силам выиграть у "Реала" в Киеве. Тот же "Интер", с которым "горняки" выглядели прилично, не слабее "Реала". А нынешний "Реал" вполне можно обыгрывать. Но при этом для максимального результата надо сильно выложиться и не сильно вспоминать прошлогодние победы над "сливочными", - сказал Орбу.