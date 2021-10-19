Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Орбу: Шахтеру вполне по силам выиграть у Реала в Киеве
Эксперт говорит, что Реал не так грозен
Бывший полузащитник "
"На мой взгляд, "Шахтер" набрал сейчас хорошую форму. Это будет домашний матч, пусть и против "Реала", поэтому есть хорошая возможность поправить свое турнирное положение в Лиге чемпионов.
Почти уверен, что "Шахтер" обыграет в Киеве Королевский клуб. Вдохновляет ли пример "Шерифа"? Я так думаю, что "Шериф" немного опустил "Шахтер" на землю и теперь "горняки" играют в другой футбол. И ко всем соперникам относятся очень серьезно. Так что "Шериф" в этом плане помог команде Де Дзерби вовремя взбодриться.
Кем заменить Траоре? У Де Дзерби все равно есть достойные кандидаты на замену основному нападающему. Конечно, жаль, что Траоре травмировался, ведь он хорошо вписался в игру "Шахтера". Но это футбол, который тоже травмоопасен. Ведь в шахматах тоже можно уснуть за столом и разбить голову.
В любом случае, на мой взгляд, "Шахтеру" вполне по силам выиграть у "Реала" в Киеве. Тот же "Интер", с которым "горняки" выглядели прилично, не слабее "Реала". А нынешний "Реал" вполне можно обыгрывать. Но при этом для максимального результата надо сильно выложиться и не сильно вспоминать прошлогодние победы над "сливочными", - сказал Орбу.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке
- Барселона - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец
- Анчелотти: На протяжении сезона я дам Лунину игровые минуты
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО