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Де Дзерби: По сумме двух матчей мы заслужили пройти Монако

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Наставник горняков вспомнил о матчах с Монако и Шерифом

Де Дзерби: По сумме двух матчей мы заслужили пройти Монако

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби перед матчами с "Реалом" в ЛЧ вспомнил квалификацию против "Монако" и поражение "Шерифу".

- Если говорить о менталитете, шагнул ли ваш "Шахтер" вперед после того, как оказался на грани вылета с "Монако"?

- Мы играли плохо. Во втором матче "Монако" заслуживал большего. Мы только начали создавать команду, а они вместе уже год и сегодня это команда, во многом превосходящая нашу.

Однако я считаю, что по сумме двух матчей мы заслужили пройти "Монако". Мы показали, что у нас есть сердце и характер, проведя вместе всего месяц и играя против таких сильных футболистов, как Бен Йеддер, Чумани ...

- А что скажете о двух победах в группе "Шерифа".

- В этом и суть великой игры футбол. На поле нет богачей, принцев и рабочих. На поле все равны и одинаковы. Чтобы победить, вы должны забить на один гол больше, чем ваш оппонент. Деньги и статус тут не играют роли.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2021 в 19:22
Вам тупо пощастило і на виїзді, і у Харкові.
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