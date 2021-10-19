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Де Дзерби: По сумме двух матчей мы заслужили пройти Монако
Наставник горняков вспомнил о матчах с Монако и Шерифом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "
- Если говорить о менталитете, шагнул ли ваш "Шахтер" вперед после того, как оказался на грани вылета с "Монако"?
- Мы играли плохо. Во втором матче "Монако" заслуживал большего. Мы только начали создавать команду, а они вместе уже год и сегодня это команда, во многом превосходящая нашу.
Однако я считаю, что по сумме двух матчей мы заслужили пройти "Монако". Мы показали, что у нас есть сердце и характер, проведя вместе всего месяц и играя против таких сильных футболистов, как Бен Йеддер, Чумани ...
- А что скажете о двух победах в группе "Шерифа".
- В этом и суть великой игры футбол. На поле нет богачей, принцев и рабочих. На поле все равны и одинаковы. Чтобы победить, вы должны забить на один гол больше, чем ваш оппонент. Деньги и статус тут не играют роли.
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