Куман: Мы рискуем своим будущим в ЛЧ, поэтому должны дважды обыграть Динамо

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "Динамо" дал традиционную пресс-конференцию.

— Что нужно сделать команде, чтобы взять первые три очка в Лиге чемпионов?

— В прошлом году мы играли с "Динамо", дважды обыграли их, но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Завтра мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие игры, мы должны в обеих победить.

— Завтрашняя игра имеет решающее значение?

— Да, чтобы выйти в плей-офф, надо побеждать. Нет другого пути, кроме как выиграть матч у "Динамо". Мы знаем, что нам нужно делать, а именно набирать очки. Это единственная возможность пройти.

— Как должна быть настроена команда, чтобы обыграть "Динамо"?

— Как и к любой игре, мы постараемся хорошо подготовиться. Вы увидите, в каком состоянии будут игроки физически — те одиннадцать, которые выйдут в стартовом составе, будут способны выиграть матч.

— Вы сказали, что от строящейся команды чудес ожидать не приходится. На что вы рассчитываете в этой Лиге чемпионов?

— Думаю, мы можем бороться, но от нас нельзя требовать победы в Лиге чемпионов. Есть команды, которые нас опережают, но мы постараемся побороться. Возвращаются травмированные игроки, и, хотя они еще не в лучшем состоянии, они делают нас сильнее. Нам нужно побороться и пройти групповой этап.

— В команде есть группа игроков-ветеранов, но есть и молодые игроки. Каким вы видите их перед завтрашним поединком?

— Они готовы. Есть опытные игроки, которые должны быть примером в этих играх. И молодые, которые показали, что могут выдерживать давление, потому что они игроки "Барсы" и уже сыграли другие важные игры. Мы должны играть в свою игру. Мы здорово сыграли первый тайм против "Валенсии", но проиграли второй. Но я считаю, что мы были на хорошем уровне. Мы должны быть агрессивными без мяча и играть в свою игру. Всегда есть возможности для улучшения.

— Будете ли вы держать в уме класико? (24 октября. "Барселона" — "Реал" — ред.)

— Ближайшая игра всегда самая важная. Все мы зависим от наших результатов, и мы работаем в стране, где все очень преувеличено. В последнее время большие команды улучшились, а "Барса" понизила свой уровень. Я не знаю почему. Сегодня есть команды, у которых баланс в составе, скамейка запасных со многими игроками из других стран и лучшая экономическая ситуация.

— Как вы думаете, сможет ли Даниэль Алвес вернуться в "Барсу"?

— Мне ничего не известно о возможности его перехода, поэтому я не буду ничего говорить по этому поводу.

— Чего бы вы хотели добиться в Лиге чемпионов?

— Я не знаю. Это всегда зависит от обстоятельств и момента. Это ненормально, что от нас требуется выход в четвертьфинал, полуфинал и финал. Что нам нужно сделать, так это победить завтра, это то, что для меня важно сейчас. Потому что мы проиграли две игры в группе.