Агуэро: Если не выиграем у Динамо, то почти вылетим из ЛЧ

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро принял участие в пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против "Динамо".

— Как ты себя чувствуешь после воскресного дебюта?

— Мой дебют в "Барселоне" был потрясающим. Теперь очень хочу получить минуты в Лиге чемпионов. Мы должны победить "Динамо". Если не выиграем, то почти вылетим, нам это известно.

— Как ты оцениваешь поддержку фанатов?

— Раньше я играл против "Барсы" — ее стадион многое меняет. Я не ожидал такого теплого приема. Теперь мне еще предстоит отработать отношение фанатов на поле.

— Сколько ты планируешь забить мячей?

— У меня нет такой цели. Я никогда не делал этого в своей карьере. Я привык всегда быть вторым нападающим. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы закончить сезон наилучшим образом, и если это получится еще и с больши́м количеством голов, тем лучше. Не нужно зацикливаться на статистике.

— Тебя все еще расстраивает уход Месси?

— Это уже проблема прошлого. Да, это было сюрпризом. Я общаюсь с Лео, он наслаждается моментом, и это то, чего я ему желаю как другу.

— Почему ты выбрал номер 19?

— Так получилось при моем переходе. 10-ка принадлежала Лео, и он не собирался это обсуждать. А когда Лео ушел, я решил, что пусть у меня останется 19-й. Кроме того, 10-ка очень идет Фати (улыбается).

— Кстати о Фати, что ты думаешь о его игре?

— Он молод, и мы все должны помочь ему расти. В наше время очень сложно долго оставаться на высоком уровне. Мы, ветераны, здесь, чтобы помочь молодежи. У него особый талант, один из тех, которые проявляются нечасто, и нужно им воспользоваться.