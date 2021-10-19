Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агуэро: Если не выиграем у Динамо, то почти вылетим из ЛЧ
Каталонцы настроены серьезно
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро принял участие в пресс-конференции перед матчем
— Как ты себя чувствуешь после воскресного дебюта?
— Мой дебют в "Барселоне" был потрясающим. Теперь очень хочу получить минуты в Лиге чемпионов. Мы должны победить "Динамо". Если не выиграем, то почти вылетим, нам это известно.
— Как ты оцениваешь поддержку фанатов?
— Раньше я играл против "Барсы" — ее стадион многое меняет. Я не ожидал такого теплого приема. Теперь мне еще предстоит отработать отношение фанатов на поле.
— Сколько ты планируешь забить мячей?
— У меня нет такой цели. Я никогда не делал этого в своей карьере. Я привык всегда быть вторым нападающим. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы закончить сезон наилучшим образом, и если это получится еще и с больши́м количеством голов, тем лучше. Не нужно зацикливаться на статистике.
— Тебя все еще расстраивает уход Месси?
— Это уже проблема прошлого. Да, это было сюрпризом. Я общаюсь с Лео, он наслаждается моментом, и это то, чего я ему желаю как другу.
— Почему ты выбрал номер 19?
— Так получилось при моем переходе. 10-ка принадлежала Лео, и он не собирался это обсуждать. А когда Лео ушел, я решил, что пусть у меня останется 19-й. Кроме того, 10-ка очень идет Фати (улыбается).
— Кстати о Фати, что ты думаешь о его игре?
— Он молод, и мы все должны помочь ему расти. В наше время очень сложно долго оставаться на высоком уровне. Мы, ветераны, здесь, чтобы помочь молодежи. У него особый талант, один из тех, которые проявляются нечасто, и нужно им воспользоваться.
Популярное сейчас
- Относительно Супряги резки в выводах эксперты и журналисты, но не Луческу. О чем говорить после 11 тура УПЛ
- "I'm back". Как рождался самый известный факс в истории спорта
- Интер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.10.2021
- Динамо вылетело на матч с Барселоной. Луческу взял на игру 24 футболиста
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Новости по теме
- 06:25 Украинские Претенденты на Золотой мяч, Кравец возвращается в сборную. Главные новости за 8 октября
- 06:25 Украинские Непробиваемый Лунин, Суперкубок для МанСити, Александрия - лидер. Главные новости за 5 августа
- 11:00 Зарубежные Золотая бутса 2018. Власть пяти, или Голевая засуха обостряет интригу