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Марлон, Исмаили, Кривцов и Фернандо в старте Шахтера на Реал

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Марлон, Исмаили, Кривцов и Фернандо в старте Шахтера на Реал

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 19 октября, Шахтер в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов в Киеве примет Реал.

Уже известны стартовые составы команд.

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Судаков, Дентиньо, Сикан.

Реал: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус, Родриго, Бензема

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Диас, Камавинга, Бланко, Гутьеррес

Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (14)
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Locanus (Kiev)
19.10.2021 в 22:15
На заміну вийдуть українці - молодь що в майбутньому будуть основою збірної
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0
0
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Ракицкий (Питер)
19.10.2021 в 21:39
Шахтер позор укр.футбола.2 украинца.Удачи Реал!
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.10.2021 в 22:04
дебил, в старте среала только 1 (!!!) испанец!
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+1
0
Only DK (Kyiv)
19.10.2021 в 22:07
Дебил ты. В старте реала 8 бразильцев?
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
19.10.2021 в 21:38
Эх, Де дзерби совсем не учится на своих ошибках. Без Стёпы это нулячая команда
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+2
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.10.2021 в 21:50
Це вже точно.
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0
0
Only DK (Kyiv)
19.10.2021 в 21:22
Вау, два украинца всоставе. ПРАЗДНИК!
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+3
-2
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ПетроФ (Луцьк)
19.10.2021 в 21:34
це свято
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+1
0
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Romerik (YNWA)
19.10.2021 в 21:21
Де Дентос? Треба випускати на заміну, бо діла не буде. Він шарить за реал
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+1
-2
kapkan (Луганск)
19.10.2021 в 21:08
Зря без Степаненко. Майкон слаб в борьбе и отборе.
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+1
-2
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scorpius (Ck)
19.10.2021 в 20:57
Без Степы, но с Исмой. Какой-то ультраатакующий состав получился. А защищаться то как?
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
19.10.2021 в 20:57
справжні шахтьори, подиися на них і розумієш що тільки з забоя вийшли.
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+5
-4
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scorpius (Ck)
19.10.2021 в 20:58
Трубин, Кривцов и Соломон еще не спускались
Ответить
+4
0
Only DK (Kyiv)
19.10.2021 в 21:23
Соломон слегка спустился)
+3
-1


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