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Луческу: Я согласен с Куманом - Барселоне будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Предматчевая пресс-конференция главного тренера Динамо перед матчем с Барселоной

Луческу: Я согласен с Куманом - Барселоне будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне ЛЧ

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу провел пресс-конференцию на "Камп Ноу" в преддверии противостояния с "Барселоной" в 3-м туре Лиги чемпионов.

- "Барселоне" необходима победа из-за результатов первых туров…

- Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только "Барселоне" нужны очки, но и мы в них нуждаемся.

- Как вы можете прокомментировать положение дел в "Барселоне"?

- Происходящее в "Барселоне" – это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду – всегда легче, чем строить заново. Поэтому "Барселоне" сейчас нужно время.

У каталонцев много молодых перспективных игроков, но для прогресса им необходимы командные результаты. Понятно, что команда строится не только из молодых игроков, нужны и опытные исполнители. Думаю, что приход Агуэро, имеющего огромный опыт в международных матчах, даст новый импульс молодым игрокам и поможет им в развитии.

Я согласен с Куманом, что "Барселоне" будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, задействуя молодых игроков. Это было видно в матче с "Баварией". Остается пожелать болельщикам "Барселоны" сохранять терпение по отношению к Куману и результатам команды.

- Может ли взять на себя роль лидера Ансу Фати?

- Не все зависит от него. Ему сложно, потому что в таком великом клубе большое давление со стороны болельщиков, прессы. Он должен выдержать этот прессинг. Но это нелегко.

- Кто мог бы сменить Рональда Кумана у руля команды?

- Куман сейчас переживает самый сложный тренерский период, который может быть в футболе. Период, когда закончился цикл, на место опытных и мастеровитых игроков приходит молодежь. Нужны время и терпение для построения новой команды. На данный момент я не вижу другого тренера, который может справиться лучше, чем Куман.

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В статье: Мирча Луческу Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
19.10.2021 в 21:43
И потролил и одновременно польстил, хитрый лис ;)
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walcom (Киев)
19.10.2021 в 21:24
все куман растаял
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