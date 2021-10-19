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Буяльский: В прошлом сезоне на Камп Ноу не дали пенальти в нашу пользу и не засчитали чистый гол
Хавбек Динамо поделился ожиданиями от матча с Барсой
Полузащитник "
- Виталий, на сколько процентов вы лично и команда готовы к завтрашней игре?
- Думаю, команда готова на все сто процентов. Вчера у нас был день восстановления после перелета из Львова, была облегченная тренировка. Все восстановились и готовы к завтрашней игре. Лично я также готов на все сто, а наши кондиции проверит завтрашний матч.
- Какие воспоминания у тебя остались после прошлогодних встреч с "Барселоной", в частности здесь, на "Камп Ноу"?
- В плане игры воспоминания позитивные, но в плане результата хотелось бы лучше. В нашу пользу не назначили 11-метровый, который заработал Витя Цыганков, и не засчитали чистый, как я считаю, гол. Поэтому впечатления от игры остались не очень хорошие.
- Стала ли "Барселона" сильнее, чем год назад?
- Из того, что Мистер нам показывал, команда стала сильнее в плане командной игры. Они все вместе обороняются и все вместе атакуют. Не так, как в прошлом году, когда некоторые футболисты оставались впереди и не возвращались. Сейчас, думаю, нам будет намного тяжелее, потому что "Барселона" не в самом лучшем положении. Но и нам необходимо брать очки и проходить дальше.
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