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ЛЧ. Вида, Тейшейра и другие звезды Бешикташа получили от Спортинга. Это был матч без защиты

Лига Чемпионов
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Разгром

ЛЧ. Вида, Тейшейра и другие звезды Бешикташа получили от Спортинга. Это был матч без защиты

Фото - uefa.com / автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды в принципе забыли (или не знали), что такое защита. Это был открытый матч на радость нейтральным болельщикам. Порадовались также поклонники "Спортинга", ведь их команда быстрее и лучше адаптировалась к такому стилю борьбы. А вот у "Бешикташа" проблемы.

Гол "Бешикташа"

1-й гол "Спортинга"

Интересных событий хватало на протяжении всего матча, но голы уместились в первую 45-минутку. На дубль Коатеса и Сарабия с пенальти "Бешикташ" ответил только точным ударом Ларина (ассист звездного Пьянича). В конце тайма забил также экс-игрок "Шахтера" Тейшейра, но был офсайд.

2-й гол "Спортинга"

Вообще, у "Бешикташа" очень звездный состав. Кроме Пьянича и Тейшейра, там еще Батчуайи, Геззаль, Вида, Соуза и другие. Но что из того, если "Бешикташ" с позиции владения мячом (более 60 процентов) пропускает по своим воротам двадцать ударов? Из любых дистанций.

3-й гол "Спортинга"

Четвертый гол, например, влетел в ворота турок из-за пределов радиуса штрафной площади. Последнее место группы и неутешительные перспективы относительно продолжения борьбы.

4-й гол "Спортинга"

А "Спортинг" еще попытается зацепиться за борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужно победить турок и в домашней игре.

ЛЧ. Группа С. Третий тур
"Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 1:4
Голы: Ларин 24 - Коатес 15, Коатес 27, Сарабия 44 (пен.), Паулиньо 89

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Аякс" 2 2 0 0 7-1 +6 6
2 "Боруссия" 2 2 0 0 3-1 +2 6
3 "Спортинг" 3 1 0 2 5-7 -2 3
4 "Бешикташ" 3 0 0 3 2-8 -6 0

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Бешикташ (Стамбул)
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