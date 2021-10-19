Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Вида, Тейшейра и другие звезды Бешикташа получили от Спортинга. Это был матч без защиты
Разгром
Фото - uefa.com / автор неизвестен
Команды в принципе забыли (или не знали), что такое защита. Это был открытый матч на радость нейтральным болельщикам. Порадовались также поклонники "Спортинга", ведь их команда быстрее и лучше адаптировалась к такому стилю борьбы. А вот у "Бешикташа" проблемы.
Гол "Бешикташа"
1-й гол "Спортинга"
Интересных событий хватало на протяжении всего матча, но голы уместились в первую 45-минутку. На дубль Коатеса и Сарабия с пенальти "Бешикташ" ответил только точным ударом Ларина (ассист звездного Пьянича). В конце тайма забил также экс-игрок "Шахтера" Тейшейра, но был офсайд.
2-й гол "Спортинга"
Вообще, у "Бешикташа" очень звездный состав. Кроме Пьянича и Тейшейра, там еще Батчуайи, Геззаль, Вида, Соуза и другие. Но что из того, если "Бешикташ" с позиции владения мячом (более 60 процентов) пропускает по своим воротам двадцать ударов? Из любых дистанций.
3-й гол "Спортинга"
Четвертый гол, например, влетел в ворота турок из-за пределов радиуса штрафной площади. Последнее место группы и неутешительные перспективы относительно продолжения борьбы.
4-й гол "Спортинга"
А "Спортинг" еще попытается зацепиться за борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужно победить турок и в домашней игре.
ЛЧ. Группа С. Третий тур
"Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 1:4
Голы: Ларин 24 - Коатес 15, Коатес 27, Сарабия 44 (пен.), Паулиньо 89
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Аякс"
|2
|2
|0
|0
|7-1
|+6
|6
|2
|"Боруссия"
|2
|2
|0
|0
|3-1
|+2
|6
|3
|"Спортинг"
|3
|1
|0
|2
|5-7
|-2
|3
|4
|"Бешикташ"
|3
|0
|0
|3
|2-8
|-6
|0
Популярное сейчас
- Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы
- Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке
- Павелко: Футболисты готовы биться за Петракова и выкладываться на поле на 100%
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19 октября 2021
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО