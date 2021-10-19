ЛЧ. Вида, Тейшейра и другие звезды Бешикташа получили от Спортинга. Это был матч без защиты

Команды в принципе забыли (или не знали), что такое защита. Это был открытый матч на радость нейтральным болельщикам. Порадовались также поклонники "Спортинга", ведь их команда быстрее и лучше адаптировалась к такому стилю борьбы. А вот у "Бешикташа" проблемы.

Гол "Бешикташа"

1-й гол "Спортинга"

Интересных событий хватало на протяжении всего матча, но голы уместились в первую 45-минутку. На дубль Коатеса и Сарабия с пенальти "Бешикташ" ответил только точным ударом Ларина (ассист звездного Пьянича). В конце тайма забил также экс-игрок "Шахтера" Тейшейра, но был офсайд.

2-й гол "Спортинга"

Вообще, у "Бешикташа" очень звездный состав. Кроме Пьянича и Тейшейра, там еще Батчуайи, Геззаль, Вида, Соуза и другие. Но что из того, если "Бешикташ" с позиции владения мячом (более 60 процентов) пропускает по своим воротам двадцать ударов? Из любых дистанций.

3-й гол "Спортинга"

Четвертый гол, например, влетел в ворота турок из-за пределов радиуса штрафной площади. Последнее место группы и неутешительные перспективы относительно продолжения борьбы.

4-й гол "Спортинга"

А "Спортинг" еще попытается зацепиться за борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужно победить турок и в домашней игре.

ЛЧ. Группа С. Третий тур

"Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 1:4

Голы: Ларин 24 - Коатес 15, Коатес 27, Сарабия 44 (пен.), Паулиньо 89