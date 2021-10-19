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Шахтер - Реал 0:5. Провальная авантюра мистера де Дзерби

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Когда-то соперника уничтожаешь ты, а когда-то уничтожают тебя

Шахтер - Реал 0:5. Провальная авантюра мистера де Дзерби

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем "Шахтер" - "Реал" ни об одном игроке не говорили настолько много, как о Кариме Бензема. Оно и неудивительно. В свете скорого вручения Золотого мяча, мадридский клуб традиционно пиарит своего лидера, который, говоря откровенно, действительно набрал отличную форму и вполне может побороться за награду. К флешмобу "похвали Бензема" присоединился и донецкий клуб. Роберто де Дзерби и Исмаили в один голос сказали, что французский нападающий заслужил приз футболиста игрока мира, четко давая понять, что именно от него в клубе ждут наибольшей угрозы.

Оба соперника подходили к матчу вторника с потерями. Причем, как кадровыми, так и турнирными. "Шахтер" не лучшим образом начал свой путь в группе ЛЧ, проиграв "Шерифу" и расписав нулевую ничью с "Интером". Эти результаты, в паре с ближайшими выездами в Мадрид и Милан, не оставляли коллективу де Дзерби выбора. Сегодня нельзя было проигрывать. Либо брать очки, либо прощаться с еврокубковыми амбициями. Головной боли алленаторе добавляла неожиданная травма Матвиенко, который набрал неплохую форму, но травмировал ногу (и это все, что известно). Анчелотти также не мог вздохнуть спокойно. Его команда не побеждала в трех играх кряду, а Азар, Карвахаль, Бэйл и Иско не смогли приехать в столицу из-за травм. Короче говоря, в плане потерь стороны были равны.

Говоря в анонсе, что состав "Шахтера" можно предугадать с точностью до 95 процентов, мы немного недооценили уровень авантюризма Роберто де Дзерби. Алленаторе умеет удивлять. На игру против "Реала", например, он решил выйти без Степаненко. Место опытного украинского бойца занял Патрик, а в качестве "десятки" появился Педриньо. Прибавьте сюда атакующих Фернандо, Тете и Соломона, и получится интересная картина. Итальянец показал, что не боится 13-кратных победителей ЛЧ. Осталось только заставить их бояться "Шахтер".

Первый тайм остался за "Реалом". И дело не только в счете, который по истечении 45 минут говорил о превосходстве мадридцев. Они были лучше по игре. Прежде всего мадридцы доминировали в центре поля, где Кроос, Модрич и Каземиро чувствовали себя хозяевами жизни. "Шахтер" не успевал за частыми выпадами мадридцев, которые, добегая до штрафной Трубина не гнушались, наносить удары с дальних дистанций. Отсюда сразу 15 выстрелов за тайм. У "горняков", для сравнения, удар один. Заблокированная попытка Фернандо. И пара перспективных прострелов, которые, увы, замкнуть было некому.

Перейдем к голу. Единственного до перерыва. Как мы и написали в анонсе, вместо травмированного Матвиенко вышел на поле Кривцов, получивший, в качестве бонуса, повязку капитана. И он отметился точным ударом по своим же воротам. Пошла передача на Бензема, центрбек Сергей опередил француза, но своим касанием перекинул мяч через покинувшего владения Трубина. Трагедия? Да не сказать, "Реал" то на один гол наиграл. А потому закономерный результат первой половины.

"Шахтеру" нужно было заняться тем, что делают все первоклассники на уроке математики. Пора была прибавлять. В агрессии и желании, которых не хватало в атакующих действиях. Для этого ДД пустил в бой сразу двух свежих игроков - Марлоса и Антонио, в то время как перспективные Соломон и Тете отправились отдыхать. Не помогло, ведь очень быстро "Реал" забил второй. И третий. Оба раза отметился Винисиус. Первый раз он конвертировал в гол передачу Модрича, которого мячом снабдил Бензема, а в скором времени бразилец забил уже после сольного прохода, обойдя троих оппонентов. Красиво, ничего не скажешь. Даже не так. Показательно!

Игра была сделана, но мадридцы, судя по всему, только вошли во вкус. Вскоре Трубин пропустил четвертый. Опять выпад левым флангом, Бензема на Винисиуса, Винисиус на Родриго, Родриго по воротам. Стоит отдать должное, "Шахтер" пару раз неплохо огрызнулся, но в эти моменты с наилучшей стороны себя показал Куртуа, потащивший удары Фернандо и Марлоса. Голы в ЛЧ продолжали убегать от "горняков". Перед финальным свистком пришел и пятый. На этот раз от Бензема. Он то в этот вторник еще не забивал...

0:5. Больно, неприятно, но в большей мере заслуженно. Не готов пока "Шахтер" конкурировать с "Реалом". В особенности без главного опорника, который появился на поле на последние десять минут. Признаем очевидное - авантюра де Дзерби не сработала. Сегодня его команда оказалась в роли "Зари", которую "горняки" лихо обыграли в прошлую пятницу.

ЛЧ, групповой этап. 3-й тур
19 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Шахтер - Реал 0:5
Голы: Сергей Кривцов 38 (авт.), Винисиус Жуниор 51, Винисиус Жуниор 56, Родриго Силва 65, Карим Бензема 90+1
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Майкон де Андраде, Тете (Марлос 46), Манор Соломон (Маркос Антонио 46), Алан Патрик (Тарас Степаненко 80), Исмаили (Виктор Корниенко 75), Педриньо, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 75)
Реал: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба, Тони Кроос (Федерико Вальверде 79), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Эдуарду Камавинга 79), Ферлан Менди (Марсело 70), Родриго Силва (Марко Асенсио 79), Винисиус Жуниор
Предупреждение: Маркос Антонио 47

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (148)
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 00:35
переволнавались и обо----сь --ДЗЕ после такого позора в ЛЧ 3 игры 1 очко подают в отставку --у нас таких физруков своих полно и за меньшею зарплату --привет Палкину -Срне это вам не Заря а Реал
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+2
0
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Цап-царап (Харків)
20.10.2021 в 00:34
Лунина даже в этой ситуации не выпустили...
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.10.2021 в 00:27
Это как с Мариуполем, только наоборот. Жаль что следующий матч не с ними, а то утешили бы. )
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
20.10.2021 в 00:26
На гол Кривцова Реал ответил четырьмя своими!
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+10
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.10.2021 в 00:27
Ответить
+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2021 в 00:35
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2021 в 00:24
Реал сегодня показал истинную чемпионскую игру. Правда, показал её на фоне абсолютно никакущего Шахтера. Нашим "оптимистам", которые считали и считают, что с Реалом и Барсой (в их состоянии) украинские клубы могут тягаться - очень стоит умерить пыл. Завтра увидим второе отделение "марлизонского балета".
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+4
-3
Comment06 (Украина)
20.10.2021 в 00:23
Да уж, маридские бразильцы на три головы круче донецких! Реал наиграл на десяток голов, Шахтер- с натяжкой на один, и тот в добавленное время! Неуклюжий Кривцов не только не центрбек, но и не футболист! А словоохотливому Мудрику (шесть очков у Реала...Шериф же смог...) лучше вообще рот не открывать! В общем, порвали как Тузик тряпку! Ни одного гола в трех матчах! О третьем весеннем месте можно забыть! Если не станут чемпионами- де Дзерби и Ко на выход с вещами! Может, киевляне завтра подсластят пилюлю?!
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+5
0
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2021 в 00:26
Вот уж не думаю, что подсластят.
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
20.10.2021 в 00:28
Ну де ти бачив типу донецьких шахтьорів у бразильському шахтьрі. Може окуляри одінь, чи я знаю. Як бразильці можуть бути донецькими, що у Бразилії також є місто Донецьк і звідти всі бразильці?.
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+1
-2
Zonder (Днепр)
20.10.2021 в 00:23
Буду очень удивлен , если он будет завтра до обеда ещё тренером.
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
20.10.2021 в 00:25
Буде шановний, буде, це по особистому проханню Срни а тому будуть іти до кінця.
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+2
-1
Іван С (Луцьк)
20.10.2021 в 00:22
В тих матчах, в яких грав Степаненко був результат, навіть в ЛЧ в грі проти Інтера. Таке враження, що Де Дзербі хоче пройбти матч, ще й розгромом, тому не випускає досвідченого на міжнародному рівня стовпа півзахисту.
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+2
-1
kapkan (Луганск)
20.10.2021 в 00:20
Позорище!!!! Де Дзерби, это твой тренерский провал. 3 матча в ЛЧ: ни одной победы, ни одного гола, полное отсутствие тактики, провальный центр обороны во главе со "своим" Марлоном, провальная опорная зона без Степаненко и т. д.... Так что, уважаемый Де Дзерби, это Фиаско!!!!
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+9
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
20.10.2021 в 00:24
Ну яка різниця? Цей бразильський шахтьор, ну не переживай ти так за цих чорномазих шахтьорівців із Бразилії.
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+5
-2
grassion (Харьков)
20.10.2021 в 00:35
LEVgcUqs А то, что не одна команда с Укр не забила (за три тура)- Бразилы виноваты?
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
20.10.2021 в 00:40
За українських команд ми не кажемо, що позорище, вони грають в міру своїх сил. А бразильський шахтьор з витраченими мільйонами доларів на бразильців не грає, ну то таке.
+1
0
oleg dynamo (львівська)
20.10.2021 в 00:20
цілою компанією ржем...це ж треба що Де Дзербі перестрахувався і випустив тільки 2 українця і то один одному гол забив...
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+4
-2
grassion (Харьков)
20.10.2021 в 00:38
Ох и весело у Вас (аЖ посмеяться несчего...) А сколько Вас там таких недалеких?))))
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0
-1
igor_ignat (Weimar)
20.10.2021 в 00:18
ну был бы степашка на поле, и что? вместо 5 может было бы 3...что от этого меняется?
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0
-2
Рівнянин (Рівне)
20.10.2021 в 00:18
Мудрик,де обіцяні шість очок з Реалом? Отож! Мандіть-не мішки ворочать! Шахтарю терміново потрібно замінити тренера,бо з авантюристом ніколи нічого не получиться. Зовсім немає чому радіти.Опускаємося все нижче в таблиці коефіієнтів.На Динамо і Зорю також мало надії.((((
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+3
-1
Golfik25 (Киев)
20.10.2021 в 00:33
В след матче возьмут сразу 6 очков)) так, что шансы ещё есть.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 00:18
Дзерби слабее каштру и Фонсеки. Факт.
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+7
-1
Lion Killer (Львів)
20.10.2021 в 00:16
Чисто тренерська поразка. Дурдом - веселка в центрі поля. Жодної людини, яка могла б забрати м.яч. Заміни в 2му таймі - пізно, перед стартом треба було думати.
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+6
0
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
20.10.2021 в 00:15
Українська держава розвалюється, який футбол в убогій країні. Країна вибрала дорогу до убогої Європи. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ жебрак, кожна країна сама по собі, Англія вже давно вирішила з цим питанням. У РОСІЇ нафта, газ, ресурси, Україні терміново вирішити всі конфліктні питання з РОСІЄЮ. Нафтові заводи стоять, газова промисловість не конкурентно, своїх ресурсів газу, нафти як кіт наплакав. Прагнули в СОТ – отримаєте.народ втік по різних країнах, оскільки зайшов іноземний дешевий товар, а свої підприємства закрилися. Спорт –Футбол це віддзеркалення дійсності, мафіозі крутять цю країну, ним в'язниця, а вони зробилися ПРЕЗИДЕНТАМИ КЛУБІВ.На одних колосках пшениці, футбол не підняти
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+3
-14
Lion Killer (Львів)
20.10.2021 в 00:16
по чому травка? чи шось по важче тягнеш?
Ответить
+8
-2
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
20.10.2021 в 00:17
Дох..я твоя пізд..рашка підняла футбол..
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+8
-2
avatar
IvaneZZZ (Київ)
20.10.2021 в 00:18
ай не 3,14зди
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+3
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
20.10.2021 в 00:18
на йух пошел.
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+7
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
20.10.2021 в 00:21
Про яку Україну ти говориш?. Україна живе і буде жити . А цей бразильський типу шахтьор і Україна, це речі несумісні.
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+4
-1
Petruccho (Гамбург)
20.10.2021 в 00:22
Выползло чмо какое-то. Ес - жебрак у него, вообще они там в эрефии стекломоем упились?
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+4
-1
Рівнянин (Рівне)
20.10.2021 в 00:26
Ізраїль ніби-то не розвалюється (поки-що),а який футбол в цій убогій країні? Людство йде до водневих і сонячних технологій,а ви все про газ та нафту.Років через двадцять, всі ці багатства нафіг нікому не будуть потрібні.
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+3
0
italiano
20.10.2021 в 00:15
пенисов и вся писдобратия на аналах в печали сегодня!!!! Пхахахаха
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+8
-2
grassion (Харьков)
20.10.2021 в 00:24
Сегодня тж ожидаемо Пхахахаха (в Барселоне)
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+1
-1
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
20.10.2021 в 00:15
Коли,до старту Ліги,чмохтарівці казали,що боротимуться за перше місце в групі,вони не попередили,що мають на увазі перше місце знизу..
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+3
-2
DesnaUA (Чернигов)
20.10.2021 в 00:14
Что и требовалось доказать,что Анчелотти покажет мастер-класс этому глазированому петуху.Первый фол у Реала ,просто фол,не жёлтая,на 40 - й минуте!!!Вот это атаковали бразильянцы кротовские)Первый угловой шахта подала через час игры... Короче,нех вы .еживыться ,спастись на землю,сопли на локоть наматывай!
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+6
-3
italiano
20.10.2021 в 00:14
Все:дыркофанов,дятлов,ибителей трамваев,знака отсоса,котигорока,мы не скоро увидим на ветках,хотя нет завтра Динамо играет,там будут поддерживать фуфлыжников из путалонии))))
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+7
-1
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usovvictor (Kharkov)
20.10.2021 в 00:13
...ну и что, думаете Анчелотти так просто отдаст игру, загнанного в таблице Реала?! А как "пели", как "пели". - "Реал можно обыграть", Реал слабый", даже голы подсчитывали... Наивные... Это для "западников" он слабый, для "восточников"тот же Реал. Здесь писал ничейку бы, а тут торба приплыла, в гостях конечно Шахтер может себя показать, но все будет тоже самое или почти. С Динамо тоже, дай бог ничейку пока, выиграют с минималкой - барабаны и умеренное пожелание... Хоть и большой счет, но если честно, игра Шахтера понравилась - мастерства не хватило, дело наживное при желании... Счет вот только затылок чешет...
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+2
-4
grasshopper1 (Харьков)
20.10.2021 в 00:13
Мало бразильцев. Мало. Надо улыбаку Витао в ответке ставить. Де Дзерби поставил игру. Особенно в обороне. Каждые три минуты удар по нашим воротам. В нападении тоже норм. Начало атаки отличное: Марлон стоит на мяче, держа его под подошвой. Особо доставил гол с нашего аута. Безнадега :( Я все же болельщик украинского футбола. Я долго ждал и надеялся, когда же в Динамо закончатся динамовские сердца. Ура дождался. Сейчас Шахтеру я желаю второе место и невыход в лч. Этого пижона нужно менять. По другому видимо не получится
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+5
0
kravaserega (Kyiv)
20.10.2021 в 00:13
Я один до сих пор не понимаю зачем купили эту обезьяну Марлона?? Он же вообще никакой, он тупо стоит всё время, такое чувство, что на поле у него паралич или потеря памяти и он стоит и думает, что делать
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+4
-2
NikosFutboloidos (Chop)
20.10.2021 в 00:12
Давно не дивлюсь це лайно, від шахтаря залишились лише амбіції. Дилітант біля керма, лопух на рубці і команда з повними штанами (шортами). Потрібно кардинально змінювати курс цієї яхти ПО"БЕДА".
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 00:10
Ну ладно пропустить голы. Но в атаке полная безнадега. Такой импотентной команды не было даже во главе с Каштру.
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+9
-1
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Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 00:10
Вся страна держала кулаки за парней С Мадрида!Спасибо!!!!!
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+5
-5
grassion (Харьков)
20.10.2021 в 00:15
Рак - Это не личка Селезня( кормильца)!!! Вещайтесь на стороне!(((
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+1
0
Pianist (Киев)
20.10.2021 в 00:09
Где Дзерби? Где? :))) Жги дальше.
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+4
-1
oda1979 (Запорожье)
20.10.2021 в 00:07
Понятно, что итальяшка не Гвардиола, а МС не Шахтер. Проблема в другом: Киев кие флагманы развалили украинский футбол, конкуренции нет и нет роста самих флагманов. И пункт два: схема построения клуба времён Луческу уже не работает. Все перспективные и талантливые с пелёнок в больших клуба. А тратить 100 лямов на трансферы это толстосумы не потянут. Дешевле и быстрее навести порядок в укрчемпе. Только зачем это Суркис и Ахметову.
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+8
0
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2021 в 00:09
100%
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+2
0
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:10
Порядок в нашем понимании и в понимании этих двух упомянутых - "две большие разницы".
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+2
0
Footballers (Умань)
20.10.2021 в 00:05
Васточная Барцалона запанула 5, а Мудрик хотів 6 перед грою.Малувато )
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+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2021 в 00:04
похоже, кризис в РМ закончился) жаль, с Интером так бодренько отыграли
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+2
-1
Сеш (Дніпро)
20.10.2021 в 00:04
Разобьёт интересно машину битой или нет?
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+2
0
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Днепр1- (Днепр)
20.10.2021 в 00:04
Кто?
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0
0
Сеш (Дніпро)
20.10.2021 в 00:05
Ахметка
0
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 00:09
Стар стал Ринат Леонидыч, и предсказуем)
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
20.10.2021 в 00:03
физручелло, наконец, нашёл свою игру.
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+5
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Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 00:03
Слава Реалу!Асталависта,сэпаратиста!
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+4
-4
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djeff2015 (Запорожье)
20.10.2021 в 00:02
скорей бы уже ВСЕ команды мира заиграли в "футбол будущего"...вот тогда ШД засверкает.т.к. он раньше стал его показывать..."футбол будущего".)
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0
-1
Locanus (Kiev)
20.10.2021 в 00:03
Динамо вже свої 5:0 скатало. Гірше не буде)))
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2021 в 00:02
Как болельщик Реала, за Реал и болел. Шахту по-человечески жаль. А всему виной Шериф. Если бы Реал приехал в Киев с шестью очками, он бы не был такой осатанелый. ------------------------------------------------------------ А завтра будет то же самое и Динамо. Ибо слабая Барса - это она против европейских грандов слабая. Но не против Динамо.
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+4
-1
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Loader (Днепр)
20.10.2021 в 00:05
Как тебя молния сейчас не поразила? Я о грандах.
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
20.10.2021 в 00:14
Наша реаловская дурилка (за которую даже как-то неудобно перед чужими) сейчас мирно спит, насосавшись материнского молока. А вот завтра начнет цокать по клаве и разбрасывать смайлики.
+2
0
grasshopper1 (Харьков)
20.10.2021 в 00:19
Даже если Динамо глотнет больше, я расстроюсь меньше. Из-за отношения Де Дзерби к украинцам
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 00:40
А яке в нього ставлення? В УПЛ він українцям довіряє. А в ЛЧ обпалиться ще 2-3 рази - і теж втратить ілюзії щодо бразильців.
0
0
avatar
Днепр1- (Днепр)
20.10.2021 в 00:02
Это все ерунда.Друзья.вы не забывайте,что ночью старт нового сезона НБА.Вот это будет супер! Голден стэйт вориорс чемпион!
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0
-1
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:13
Та шо тот баскетбол по сравнению с бейсболом? Ерунда :)
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0
0
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hoy (Київ)
20.10.2021 в 00:02
Самый прикол что Шахтёру даже не светит Лига Еврпы,а как там Денисовы в студии радовались да у нас Шериф в группе это минимум 6 очков.
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+8
-1
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:14
Хотели сказать - у Шерифа, но забыли. :)
Ответить
+3
0
Сеш (Дніпро)
20.10.2021 в 00:02
Сколько тренера Ахметов терпеть будет?
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0
0
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:14
Минимум два года. Как Каштру. Ахметка он терпеливый...
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+1
0
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С.Карпович. (Ланівці)
20.10.2021 в 00:01
Найкраще ілюструє гру Шахтара Маркус Антоніо,розкритий рот,злякані очі,і не знає куди бігти і що йому робити на полі.
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+7
0
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ProstoFAN (Донецк)
20.10.2021 в 00:01
Надеюсь, чемпион покажет, как нужно играть
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+3
0
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Цап-царап (Харків)
20.10.2021 в 00:31
Жилстрой-1 уже проиграл и Реалу, и Барселоне...
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0
0
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Ракицкий (Питер)
19.10.2021 в 23:59
Я хочу поражений Шахты в каждом матче!Это не купленые Ильичевцы и Колосы)))Это Реал,брати!
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+6
-6
schabay (Краснодон)
20.10.2021 в 00:06
А я хочу чтобы ты каждый день спотыкался...сопливил и импотировалю Скажи классно?И кто таких уродов рожает? и главное как умудряются сделать пальцем? или мамке ветром надуло?
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+2
-1
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Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 00:09
отвали...гей
+1
-5
haymov18 (Днепр )
19.10.2021 в 23:59
К сожалению до первого гола,потом потеряли уже желание играть ...
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 00:07
Нажаль, в команди з самими бразильцями немає стрижня. Ну і до того ж, ми побачили, чого вартий захист без Матвієнка.
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+2
0
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:16
А кто должен быть, чтобы он был? немцы? У Шерифа ни одного местного, а стержень есть. Дали сегодня бой Интеру. Проиграли, но не так позорно, как Шахта.
0
-1
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 00:37
Ну, з Інтером Шахтар взагалі зіграв внічию. Хоча Шеріф у Реала навіть виграв. Вся справа - в налаштуванні і характері. Ці бразильці не грають через не можу, коли треба терпіти, стиснувши зуби, коли треба віддавати всі сили. А вони навіть пресинг нормальний Реалу не могли влаштувати.
0
0
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SeventyFour (Phoenix)
19.10.2021 в 23:59
Как же так? Физрука с Гвардьолой сравнили и тут в лужу перднул
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+7
-1
italiano
19.10.2021 в 23:59
ринат батя,надо ещё покупать несколько бразил,а твои рабыни потерпят,с голоду не помрут,ты главное им зарплату плати всьо для родного чмохтьора)))))
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+7
-1
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djeff2015 (Запорожье)
19.10.2021 в 23:58
Моуриньо Гвардиолович Клоп-Зидан. Вот Оно настоящее имя гения стратегии и игры, новатора и просто трендового мачо ШД.
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+5
-1
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Ракицкий (Питер)
19.10.2021 в 23:58
Ура!!!!!Славься Реал!!!!Педриньи в аут!!!!Слава Украине!!!!
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+3
-8
schabay (Краснодон)
20.10.2021 в 00:09
Реал - это Испанмя - учи географию, двоешник - или долбанутым оно не к чему...
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+1
0
code906 (Kiev)
19.10.2021 в 23:58
Что-то позорно мы играем в топ матчах в этом сезоне. Может лучше тех. поражение?) Так всего 0:3. (ДК - это тоже касается)
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
19.10.2021 в 23:58
Луческу выстроил очень сильную команду, Фонсека снял сливки и свалил, Каштру досталась уже команда после продажи практически всех лидеров, а он возьми и покажи классный футбол то с молодежью, то с резервистами. И тут пришёл шарлатан, трансферы ему только топ подавай, языком мелет на право и на лево, а по факту? А по факту на это убожество уже смотреть не хочется. Ещё пару лет назад у нас была только одна украинская команда в еврокубках, способная дать результат. Пришёл специалист в Динамо и вдруг появилась (точнее вернулась) вторая команда! Но в этом году осталась снова одна команда, и ее название Динамо. А такой Шахтер, пока там эти два клоуна, Дзерби с Сырной, уже смотреть нет никакого желания.
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+21
-2
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таврия19752009 (симферополь)
20.10.2021 в 00:02
У Луческу покупали более лучших бразил.Вильян играл а Коста сидел в запасе
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+2
-2
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Napoli
20.10.2021 в 00:03
Динамо так же Баварии влетело. С такой логикой - нет ни одной команды
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+2
-1
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:20
Баварии все влетают. Это не показатель...
+2
-1
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Napoli
20.10.2021 в 00:21
George_D, в контексте мысли комментария - показатель
0
0
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Napoli
20.10.2021 в 00:22
George_D, в контексте данного комментария - показатель
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
20.10.2021 в 00:34
А в Україні і була одна українська команда Динамо, а шахтьор бразилія.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
19.10.2021 в 23:58
Ошибка не поставить Пятова и Степаненко
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+8
-2
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 00:02
Пятов или Трубин без разницы. А без Стёпы да - защита проходной двор.
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+3
0
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таврия19752009 (симферополь)
20.10.2021 в 00:03
Пятов хорошо спасает последнии игры.вспомни последний игру с Интером.и главное нет перепуганости в глазах
+3
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 00:04
Да Трубин тоже тянул что мог. Толку то когда по тебе свои же лупят?) Трубин не плох, уж точно не в нем причина провала.
+1
0
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 00:32
Коли Пятов пропустив від казахів у ближній кут, то його деякі "ентузіасти" ледь із землею не зрівняли... А як щодо гола Вінісіуса?
0
0
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hoy (Київ)
20.10.2021 в 00:05
Хорошо что Пятова не было,это б ему был бы гвоздь в крышку гроба
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0
0
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:22
Может поэтому Дзерби его и не поставил. А вот зачем Степу выпускал, когда уже полную кошелку нагребли - непонятно.
0
0
DesnaUA (Чернигов)
20.10.2021 в 00:25
Вообще без каких вариантов.Попали бы хоть пятов вместе с трубиным стояли
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+1
0
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Днепр1- (Днепр)
19.10.2021 в 23:57
Удачи,любви и терпения.С вами был Роберто де Дзерби.
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+7
-2
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:22
Ага, игры нет, но вы держитесь (с)
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+2
0
avatar
okolegko (Київ)
19.10.2021 в 23:57
Але спочатку грали дуже навіть непогано... До першого пропущеного голу
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+4
-5
Only DK (Kyiv)
19.10.2021 в 23:57
Жаль, что не дожали эту вонючую бразильскую помойку до 7-8. Ну да ладно, будет время в Мадриде. Клоуны купили обезьян на 50 лямов, а как были дном, так и остались
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+9
-9
grassion (Харьков)
20.10.2021 в 00:05
Во славу Супряге?)))
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+4
-1
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:23
Ну а чего, на фоне сегодняшних бразил даже Супряга может заблистать!
+1
0
sasha_lv (Львів)
19.10.2021 в 23:56
Слався родной......Реал!!!!)))))
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+5
-6
italiano
19.10.2021 в 23:56
Думаю баварская сосиска этому даунецкому днищу с 10 накидала бы,точно)))))))
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+3
-4
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
19.10.2021 в 23:56
Алленаторе пора задуматься мне кажется, а то может "пайти вон" от Ахметова получить, вместе с "с лучшим клубом Европы за последние 15 лет", сдаётся мне не на такую "красивую игру" Ринат рассчитывал)
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+4
-1
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:25
Блин. Нафига было Луческу выгонять? Да так, чтобы он еще и врагом №1 стал. Идиот.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
19.10.2021 в 23:55
Авантюра может и провальная, но зато это не ссыкливый тираспольский автобус. Шахтер всегда пытается играть на равных с грандами, и поэтому имеет евротрофей.
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+3
-15
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.10.2021 в 23:55
но и играть с грандами нужно с умом, а не с позиции "силы"))))
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+1
-4
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hardcorepwnz (Украина)
19.10.2021 в 23:57
Да не сказать что прям в первом тайме Реал доминировал. Бензема дважды напугал защитников, и вытащили два гола. Потом личное выступление Винисиуса. 4 и 5 гол, это уже конечно посыпались. Много новичков в команде, новый тренер. Нужно работать
+1
-3
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Viktor Ivanjvich
19.10.2021 в 23:56
И КАК?
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+1
0
George_D (Харьков)
20.10.2021 в 00:26
Может "всегда" он и пытается играть на равных, но только не сегодня. Сегодня даже автобуса не было. Ничего не было. Пустая трасса ... и только "мертвые" бразилы с косами стоять.(с)..
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+1
0
Не дармоед (Запорожье)
19.10.2021 в 23:54
Пора завязывать с просмотром всей этой футбольной порнографии.
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+3
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
19.10.2021 в 23:57
Второй год эти мысли посещают, но глубоко игла...)
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+1
0
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Loader (Днепр)
19.10.2021 в 23:54
Это в каком же состоянии сейчас Шахтер, если РМ так имеет их? Честно, печально. Не так крут Реал.
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+3
-3
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hardcorepwnz (Украина)
19.10.2021 в 23:55
Насколько крут Реал, мы посмотрим уже на выходных)
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+2
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
19.10.2021 в 23:56
Уже увидели шахтёр на равных
+1
0
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Loader (Днепр)
19.10.2021 в 23:59
Ой, Хард, понимаю наши надежды, но не сейчас.)
0
0
konogon (Киев)
19.10.2021 в 23:54
Гений тренерского цеха... Передовые идеи... Формирование уникального стиля...
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+3
0
grassion (Харьков)
19.10.2021 в 23:58
Луческу?
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+2
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
19.10.2021 в 23:54
У кого-то еще есть вопросы почему так много украинцев в команде? В общем-то у ШД шансы были сыграть нормально, если они не пропустят первыми. До гола у Реала были только удары из-за штрафной, но они наверное так и планировали, знали что ШД рано или поздно сам себе привезет. А еще, смотря на 2й, 3й и 4й год я представляю Вернидуба у телевизора с довольной ухмылкой на лице)))
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0
-2
Header (Черкассы)
19.10.2021 в 23:55
що зробили бразіли в атаці до автоголу Кривцова?
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+3
-2
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
19.10.2021 в 23:59
Мало, но пытались и даже что-то получалось. Стёпу надо было ставить, а Кривцов это для внутреннего потребления. Только вот замены нет(
0
0
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 00:04
Найгірше показали себе захист та опорна зона. Українець там був лише 1, а бразильці зіграли просто жахливо. На правому фланзі Додо - взагалі прохідний двір. Тому так: в мене великі питання, чому так багато бразильців в команді, якщо вони ані атакувати, ані захищатися не можуть?
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0
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
20.10.2021 в 00:07
До 1го гола оборона была на уровне. После 2го поплыли все. Надо еще 10 Кривцовых - они умеют и защищаться(от своих) и атаковать(свои ворота), да.
0
0
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 00:16
Та не треба гнати на Кривцова. Він, здається, один лише і грав в захисті. А я ще перед матчем думав, що Марлон - теж цз, але він весь час десь ховався. А Додо - то взагалі порожнє місце, на його флазі був просто прохідний двір, і більшість голів прийшла з його зони..
0
0
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Viktor Ivanjvich
19.10.2021 в 23:54
после победы над ЗРЕЙ какие хвалебные песни пели-Допелись.
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+3
0
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Loader (Днепр)
19.10.2021 в 23:56
Просто математика: 6-1, 0-5 = 0. Шахтер нулевый, видимо.
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+2
-1
Header (Черкассы)
19.10.2021 в 23:54
Гдє Шахтьор, гдє?! Приємно, звичайно, бачити, як розкатали на ізі цю бразильсько-донецьку братію. Проте це найгірший Шахтар європейського зразку за багато років. Зрозуміло було, що в захисті начудять, але ж який жах у нападі. Стоячий «дисперчер» Марлон – це взагалі щось.
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+3
-4
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Loader (Днепр)
19.10.2021 в 23:58
Шахтер видимо там, где завтра будет и Динамо.
Ответить
+1
-3
Header (Черкассы)
20.10.2021 в 00:03
Завтра і побачимо. Але то їм не Зоря
+1
-1
Nestor Mahno (Луцьк)
20.10.2021 в 00:03
Просто тепер це рівень нашого футболу, треба з цим змиритися. І не важливо чи грають бразильці за наші клуби чи недовосходяща ЗВЬОЗДА європейського футболу Циганков( Динамо завтра програє так само, з опощеними руками ще до матчу) і більшість зі мною погодитися. Наразі ми повернулися в розвитку футболу на 20 років назад і це дуже прискорбно (
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+2
0
сиси кейтч (Херсон)
19.10.2021 в 23:54
ДНО ПРОБИТО
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.10.2021 в 23:54
Какая боль.....
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+1
-2
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alex69 (Париж)
19.10.2021 в 23:53
Ку-ку, 0:5, хвалёный Шахтер, привет Луишу Каштру!!!
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+3
-3
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IvaneZZZ (Київ)
19.10.2021 в 23:53
Разница в классе колосальна. Увы но все по делу. Избиение в одни ворота.
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 00:20
Різниця в класі колосальна у тренерів. Рік тому з тима самими гравцями, але з Каштру Шахтар обіграв той самий Реал, але з Зіданом. Оце і є та різниця, що дала різницю.
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0
0
italiano
19.10.2021 в 23:53
Раз в жизни хотел чтоб это днище даунецкое сыграло в ничью,и тут их изнасиловали!!!! Так им и нада чмошники конченные!!
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+7
-4
Golfik25 (Киев)
19.10.2021 в 23:53
Лучший клуб Восточной Европы во всей красе. Серна доволен.
Ответить
+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.10.2021 в 23:53
зебра снова гнёт свою тупую линию тики-таки! перед тобой - реал, а не унылое сборище из упл! отдай инициативу, поработай на контрах - нет, фсефпирьоооот!)))
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2021 в 00:23
итальянский Скрипник
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
19.10.2021 в 23:52
Жаліднюге видовище.
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+2
-1
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scorpius (Ck)
19.10.2021 в 23:51
Три матча. Ноль забитых мячей. Последнее место в группе. На большее не наиграли. По сравнению с Анчелотти и Реалом, Де Дзерби и весь Шахтер - глупые школьники.
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+10
-1
Golfik25 (Киев)
19.10.2021 в 23:54
И это ещё при том, что Реал в этом сезоне такой себе.
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+4
-3
Mexxxxx (Просяная)
19.10.2021 в 23:51
У команды нет шансов, когда у нее отсутствует тренер, от слова совсем. Пишут он прививает футбол будущего, но то что мы видим вообще футболом назвать сложно. А его тренером.
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+17
0


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