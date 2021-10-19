Шахтер - Реал 0:5. Провальная авантюра мистера де Дзерби

Перед матчем "Шахтер" - "Реал" ни об одном игроке не говорили настолько много, как о Кариме Бензема. Оно и неудивительно. В свете скорого вручения Золотого мяча, мадридский клуб традиционно пиарит своего лидера, который, говоря откровенно, действительно набрал отличную форму и вполне может побороться за награду. К флешмобу "похвали Бензема" присоединился и донецкий клуб. Роберто де Дзерби и Исмаили в один голос сказали, что французский нападающий заслужил приз футболиста игрока мира, четко давая понять, что именно от него в клубе ждут наибольшей угрозы.



Оба соперника подходили к матчу вторника с потерями. Причем, как кадровыми, так и турнирными. "Шахтер" не лучшим образом начал свой путь в группе ЛЧ, проиграв "Шерифу" и расписав нулевую ничью с "Интером". Эти результаты, в паре с ближайшими выездами в Мадрид и Милан, не оставляли коллективу де Дзерби выбора. Сегодня нельзя было проигрывать. Либо брать очки, либо прощаться с еврокубковыми амбициями. Головной боли алленаторе добавляла неожиданная травма Матвиенко, который набрал неплохую форму, но травмировал ногу (и это все, что известно). Анчелотти также не мог вздохнуть спокойно. Его команда не побеждала в трех играх кряду, а Азар, Карвахаль, Бэйл и Иско не смогли приехать в столицу из-за травм. Короче говоря, в плане потерь стороны были равны.

Говоря в анонсе, что состав "Шахтера" можно предугадать с точностью до 95 процентов, мы немного недооценили уровень авантюризма Роберто де Дзерби. Алленаторе умеет удивлять. На игру против "Реала", например, он решил выйти без Степаненко. Место опытного украинского бойца занял Патрик, а в качестве "десятки" появился Педриньо. Прибавьте сюда атакующих Фернандо, Тете и Соломона, и получится интересная картина. Итальянец показал, что не боится 13-кратных победителей ЛЧ. Осталось только заставить их бояться "Шахтер".

Первый тайм остался за "Реалом". И дело не только в счете, который по истечении 45 минут говорил о превосходстве мадридцев. Они были лучше по игре. Прежде всего мадридцы доминировали в центре поля, где Кроос, Модрич и Каземиро чувствовали себя хозяевами жизни. "Шахтер" не успевал за частыми выпадами мадридцев, которые, добегая до штрафной Трубина не гнушались, наносить удары с дальних дистанций. Отсюда сразу 15 выстрелов за тайм. У "горняков", для сравнения, удар один. Заблокированная попытка Фернандо. И пара перспективных прострелов, которые, увы, замкнуть было некому.

Перейдем к голу. Единственного до перерыва. Как мы и написали в анонсе, вместо травмированного Матвиенко вышел на поле Кривцов, получивший, в качестве бонуса, повязку капитана. И он отметился точным ударом по своим же воротам. Пошла передача на Бензема, центрбек Сергей опередил француза, но своим касанием перекинул мяч через покинувшего владения Трубина. Трагедия? Да не сказать, "Реал" то на один гол наиграл. А потому закономерный результат первой половины.

"Шахтеру" нужно было заняться тем, что делают все первоклассники на уроке математики. Пора была прибавлять. В агрессии и желании, которых не хватало в атакующих действиях. Для этого ДД пустил в бой сразу двух свежих игроков - Марлоса и Антонио, в то время как перспективные Соломон и Тете отправились отдыхать. Не помогло, ведь очень быстро "Реал" забил второй. И третий. Оба раза отметился Винисиус. Первый раз он конвертировал в гол передачу Модрича, которого мячом снабдил Бензема, а в скором времени бразилец забил уже после сольного прохода, обойдя троих оппонентов. Красиво, ничего не скажешь. Даже не так. Показательно!

Игра была сделана, но мадридцы, судя по всему, только вошли во вкус. Вскоре Трубин пропустил четвертый. Опять выпад левым флангом, Бензема на Винисиуса, Винисиус на Родриго, Родриго по воротам. Стоит отдать должное, "Шахтер" пару раз неплохо огрызнулся, но в эти моменты с наилучшей стороны себя показал Куртуа, потащивший удары Фернандо и Марлоса. Голы в ЛЧ продолжали убегать от "горняков". Перед финальным свистком пришел и пятый. На этот раз от Бензема. Он то в этот вторник еще не забивал...

0:5. Больно, неприятно, но в большей мере заслуженно. Не готов пока "Шахтер" конкурировать с "Реалом". В особенности без главного опорника, который появился на поле на последние десять минут. Признаем очевидное - авантюра де Дзерби не сработала. Сегодня его команда оказалась в роли "Зари", которую "горняки" лихо обыграли в прошлую пятницу.

ЛЧ, групповой этап. 3-й тур

19 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Шахтер - Реал 0:5

Голы: Сергей Кривцов 38 (авт.), Винисиус Жуниор 51, Винисиус Жуниор 56, Родриго Силва 65, Карим Бензема 90+1

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Майкон де Андраде, Тете (Марлос 46), Манор Соломон (Маркос Антонио 46), Алан Патрик (Тарас Степаненко 80), Исмаили (Виктор Корниенко 75), Педриньо, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 75)

Реал: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба, Тони Кроос (Федерико Вальверде 79), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Лукас Васкес, Лука Модрич (Эдуарду Камавинга 79), Ферлан Менди (Марсело 70), Родриго Силва (Марко Асенсио 79), Винисиус Жуниор

Предупреждение: Маркос Антонио 47