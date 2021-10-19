Зальцбург - Вольфсбург. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.10.2021

Уже завтра в матче третьего тура Лиги чемпионов встретятся австрийский "Зальцбург" и немецкий "Вольфсбург". Нас ждет насыщенная борьба между лидером группы и третьей командой. Как не странно, лидером зачета после двух туров являются австрийцы с 4 очками в активе, а "волки" занимают третье место, имея два пункта.

Лига чемпионов, третий тур

20.10.2021, 19:45, Ред Булл Арена, Зальцбург

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: MEGOGO

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Зальцбург

Эта команда достаточно неожиданно возглавляет турнирную таблицу своей группы. Перед началом сезона Лиги чемпионов мало кто мог спрогнозировать такой успех австрийцев. Однако они доказали всем, что могут успешно играть против фаворитов и набирать очки.

В первом туре самого престижного европейского турнира "Зальцбург" вырвал ничью у "Севильи". Нельзя сказать, что счет был не по игре, но команда Матиаса Яйсле оставила на поле все силы. Чего только стоит не сдаться и продолжить играть после двух пенальти, незабитых в первом тайме. Второй поединок Лиги чемпионов удался австрийцам еще лучше. Команда со счетом 2:1 переиграла прошлогоднего чемпиона Франции, "Лилль". Здесь также уместно сказать, что самоотдача в "Зальцбурга" на высоком уровне. Команда получила преимущество еще в начале второго тайма, и все оставшееся до конца время фактически отбивалась. Однако можно ли за такое критиковать, если в результате клуб победил?

Весомым вопросом для коуча Матиаса Яйсле может стать отсутствие сразу нескольких ключевых футболистов из-за травм различной степени сложности. Центральный защитник Альберт Вальчи выбыл на долгий срок из-за травмы ахилла, полузащитник Койта не сыграет из-за травмы колена. Такую же проблему имеет француз Умар Соле. Юнузович в свою очередь не сыграет из-за повреждения пятки.

Сложно сказать, как тренер справится с таким лазаретом перед игрой, но отметим, что креатива и футбольного интеллекта наставнику не занимать. Зная его, можно быть уверенным: матч будет горячим даже без ключевых игроков в составе.

Вольфсбург

Клуб Ван Боммела достаточно сильно сдал позиции в последнее время. Тренер, который возглавил команду летом, вряд ли реализует все планы руководства команды. В чемпионате "волки" находятся на 6-й позиции с 13 очками. Но ключевое здесь то, что последние три поединка Бундеслиги "Вольфсбург" проиграл.

В Лиге чемпионов не все так трагично, однако и успехов мало. В первом поединке группового этапа "волки" сыграли в нулевую ничью с чемпионом Франции, "Лиллем". Этот результат вряд ли можно назвать положительным, хотя стоит отметить, что игра проходила в гостях. Во втором матче клуб дома принял "Севилью". В этой встрече на протяжении всего матча чувствовалось доминирование испанцев, однако к положительному результату это не привело. В начале второго тайма счет открыл Ренато Штеффен, а лишь на 87-й минуте с пенальти сравнял Ракитич.

Стоит сказать, что ничья в завтрашнем поединке будет считаться положительным результатом для "Вольфсбурга", так как травмированных в команде очень много. В лазарете находятся нападающий Вауд Вегхорст, полузащитники Герхард, Шлагер, Отавио, Мехмеди и Гилавоги. Замена такого количества травмированных может стать настоящим вызовом для тренера клуба Ван Боммела. И получится ли у него справиться с этой проблемой - увидим уже завтра.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз от сайта UA-Football

"Вольфсбург" на данный момент очень ослаблен травмами игроков и демотивирован положением в Бундеслиге. Вряд ли клубу удастся достичь положительного результата в матче. В свою очередь "Зальцбург" стабильно демонстрирует уверенную игру и профессиональный уровень на протяжении последних нескольких месяцев. Стоит ожидать яркой игры от австрийцев и не одного забитого мяча. Прогноз: победа "Зальцбурга", ТБ 2,5.