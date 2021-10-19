0:1. Шахтёр пропускает от себя же в матче с Реалом – Видео

"Шахтёр" пропустил первым в противостоянии 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Сумбурный гол забили дончане сами себе: Лукас Васкес отдвавал навесную передачу на Бензема, Кривцов, перехватывая, срезал мяч в сторону ворот, где не оказалось трубина – вратарь вышел в район 11 метровой отметки, оставляя свободными ворота. Мяч перелетел Трубина и пересек линию ворот – 0:1.

Напомним, что первое место в группе занимает "Шериф" с 6 очками, у команды Карло Анчелотти 3 очка, а "Интер" и "Шахтёр" остаются с 1 баллом после первых двух туров.