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0:1. Шахтёр пропускает от себя же в матче с Реалом – Видео
Не забиваешь ты – забиваешь себе
Real Madrid C.F.
"Шахтёр" пропустил первым в противостоянии 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Сумбурный гол забили дончане сами себе: Лукас Васкес отдвавал навесную передачу на Бензема, Кривцов, перехватывая, срезал мяч в сторону ворот, где не оказалось трубина – вратарь вышел в район 11 метровой отметки, оставляя свободными ворота. Мяч перелетел Трубина и пересек линию ворот – 0:1.
Напомним, что первое место в группе занимает "Шериф" с 6 очками, у команды Карло Анчелотти 3 очка, а "Интер" и "Шахтёр" остаются с 1 баллом после первых двух туров.
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