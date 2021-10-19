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0:1. Шахтёр пропускает от себя же в матче с Реалом – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Не забиваешь ты – забиваешь себе

0:1. Шахтёр пропускает от себя же в матче с Реалом – Видео

Real Madrid C.F.

Новина українською

"Шахтёр" пропустил первым в противостоянии 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Сумбурный гол забили дончане сами себе: Лукас Васкес отдвавал навесную передачу на Бензема, Кривцов, перехватывая, срезал мяч в сторону ворот, где не оказалось трубина – вратарь вышел в район 11 метровой отметки, оставляя свободными ворота. Мяч перелетел Трубина и пересек линию ворот – 0:1.

Напомним, что первое место в группе занимает "Шериф" с 6 очками, у команды Карло Анчелотти 3 очка, а "Интер" и "Шахтёр" остаются с 1 баллом после первых двух туров.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (13)
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Zapp Brannigan (Київ)
19.10.2021 в 23:27
А все-таки красивий гол у Кривцова вийшов!
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0
Krivbass6 (Кривой Рог)
19.10.2021 в 23:23
Реал спокойно без суеты.
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
19.10.2021 в 23:15
будет разгром. выключил.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2021 в 23:15
Смоктар смокче
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0
0
kalan-86 (Анкара)
19.10.2021 в 23:10
Фантастика! Реал и Шериф синхронно забивают Шахтеру и Интеру! Вперёд Вернидуб!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
19.10.2021 в 23:07
Два украинца в составе это много:)))
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0
-2
Arsenals (Днепр)
19.10.2021 в 23:21
У Реала один испанец или надо мокрыми трусами об забор?
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+1
0
Не дармоед (Запорожье)
19.10.2021 в 23:02
Рукожопы.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
19.10.2021 в 23:00
Тактика первого тайма от итальянского Гвардиолы : отбиться как-то у себя в штрафной и запустить Исмаили по левому флангу, чтоб тот прострелил в центр-все. Игроки Реала уже наверно думают «Господи, какая банальность».
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0
-1
grassion (Харьков)
19.10.2021 в 23:03
Умоляю!..- Исма игрок- в минус ( года 2 как)
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
19.10.2021 в 22:59
где стоял Трубин его гол а Кривцов молодец уже у ШД есть 1 гол правда в свои ворота
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+2
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
19.10.2021 в 22:56
Первый вошёл. Вопрос когда ждать второй?
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-2
VAO (Луганск)
19.10.2021 в 22:54
Вот что хочешь придумывай, а потом кривцов в свои ворота. Причем это ни в коем случае не досадная неудача. Кривцов просто в мяч ногой нормально не попал.
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