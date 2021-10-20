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Игра - огонь. Атлетико - Ливерпуль 2:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Атлетико - Ливерпуль, Лига Чемпионов, 19 октября 2021

Игра - огонь. Атлетико - Ливерпуль 2:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео голов матча Атлетико - Ливерпуль, которые встречались в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Команда Клоппа шокировала матрасников двумя быстрыми голами, особенно эффектным получился удар у Наби Кейта. Но у матрасников есть Гризманн, который вернул команду в игру и сравнял счет еще до перерыва. Правда, в начале второго тайма француз удалился, после чего Салах нанес победный для Ливерпуля удар с пенальти.

Лига Чемпионов. Группа В. Третий тур
Атлетико - Ливерпуль 2:3
Голы: Гризманн 20, 34 - Милнер 8, Кейта 13, Салах 78 пен
Удален: Гризманн 52

Гол Милнера

Гол Кейта

Первый гол Гризманна

Второй гол Гризманна

Гол Салаха

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Ливерпуль
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