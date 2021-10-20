Игра - огонь. Атлетико - Ливерпуль 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео голов матча Атлетико - Ливерпуль, которые встречались в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Команда Клоппа шокировала матрасников двумя быстрыми голами, особенно эффектным получился удар у Наби Кейта. Но у матрасников есть Гризманн, который вернул команду в игру и сравнял счет еще до перерыва. Правда, в начале второго тайма француз удалился, после чего Салах нанес победный для Ливерпуля удар с пенальти.

Лига Чемпионов. Группа В. Третий тур

Атлетико - Ливерпуль 2:3

Голы: Гризманн 20, 34 - Милнер 8, Кейта 13, Салах 78 пен

Удален: Гризманн 52

Гол Милнера

Гол Кейта

Первый гол Гризманна

Второй гол Гризманна

Гол Салаха