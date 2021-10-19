Брюгге - Манчестер Сити 1:5. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Брюгге - Манчестер Сити, которые встречались в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов. До этого чемпион Бельгии смог сыграть вничью с ПСЖ и обыграть Лейпциг, но против чемпиона Англии выбросил белый флаг. Горожане забили пять раз, дубль на счету Мареза, Зинченко просидел на скамейке запасных, а Соболь отыграл весь матч.

Лига чемпионов, группа A, третий тур. Брюгге, “Ян Брейдель”

Брюгге – Манчестер Сити 1:5

Голы: Ванакен 81 – Канселу 30, Марез 43 (пен.), Уокер 53, Палмер 67, Марез 84