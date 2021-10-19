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Брюгге - Манчестер Сити 1:5. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Брюгге - Манчестер Сити, Лига Чемпионов, 19 октября 2021

Брюгге - Манчестер Сити 1:5. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Брюгге - Манчестер Сити, которые встречались в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов. До этого чемпион Бельгии смог сыграть вничью с ПСЖ и обыграть Лейпциг, но против чемпиона Англии выбросил белый флаг. Горожане забили пять раз, дубль на счету Мареза, Зинченко просидел на скамейке запасных, а Соболь отыграл весь матч.

Лига чемпионов, группа A, третий тур. Брюгге, “Ян Брейдель”
Брюгге – Манчестер Сити 1:5
Голы: Ванакен 81 – Канселу 30, Марез 43 (пен.), Уокер 53, Палмер 67, Марез 84

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В статье: Брюгге Манчестер Сити Рияд Марез
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