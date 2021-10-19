Опять без очков для команды Пиоли. Порту дома вырвал тяжелую победу у Милана

Сегодняшний поединок был уже третьим шансом для "Милана" набрать очки в группе Лиги чемпионов. Однако и сейчас это не удалось. По сравнению с матчами против "Ливерпуля" и "Атлетико", итальянцы сыграли на очень низком уровне. Пожалуй, такого пассива от своих игроков не ожидал даже самый пессимистический болельщик.

С самого начала поединка было видно доминирование "Порту". Стадион неистово гнал игроков вперед, и уже на 5-й минуте едва не забил Луис Диас. Игрок пробежал с мячом с центра поля в штрафную и пробил по воротам низом. Только штанга спасла "Милан" от пропущенного гола в начале встречи. Однако после этого португальцы не останавливались, а только почувствовали большую мотивацию забить. Хозяева поля уверенно владели мячом и заставляли гостей грубо фолить, чтобы его забрать. Таким образом, на 16-й и 20-й минутах получили по горчичнику Томори и Жиру.

После этого следовало несколько ударов Тареми, который расстреливал ворота с обоих флангов, но раз за разом не попадал. Никто не знает, каким был бы счет на табло, если бы прицел форварда был точнее. Перед окончанием тайма "Порту" имел еще один момент: Отавио опасно откликнулся на прострел, находясь в идеальной позиции для удара, но пробил крайне неудачно. Мяч пролетел намного выше перекладины.

Только на 45-й минуте первый шанс имел "Милан". Жиру пытался пробить через себя после заброса в штрафную, однако выполнил удар очень неточно. Таким образом, на перерыв команды ушли с нулями на табло.

После начала второго тайма чувствовалось, что "Порту" крайне мотивирован и настроен на победу. Команда постоянно владела мячом, редко отдавая его сопернику, и создавала опасные моменты. На 49-й минуте Мехди Тареми после хорошего сольного прохода вышел на хорошую позицию у линии штрафной. Затем он пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой.

Только на 64-й минуте встречи хозяева сумели забить. Диас получил мяч после отскока прямо у линии штрафной и нанес удар в правый нижний угол ворот. Тэтэрушану никак не мог спасти в этом моменте. Стоит отметить, что даже после этого "Милан" не включился в игру и ходил по полю без мяча.

До конца поединка подопечные Пиолы так и не создали по-настоящему опасных моментов, полностью отдав инициативу португальцам. Конечно, не надо забывать, что у итальянцев находится в лазарете почти пол команды. Однако даже это не дает права играть так пассивно.

Лига чемпионов, 3-й тур

Порту - Милан 1:0

Гол: Диас 65

Порту: Коста, Уэнделл, Мбембе, Пепе, Марио, Диас, Отавио, Урибе, Оливейра, Тареми, Еванилсон.

Милан: Тэтэрушану, Туре, Кьер, Томори, Калабрия, Тонали, Крунич, Беннасер, Леау, Жиру, Салемакерс

Предупреждения: Оливейра 3, Матеус 38 - Томори 16, Жиру 20, Калулу 82, Ибрагимович 87, Леао 89.