Шериф забивает на Джузеппе Меацца. ВИДЕО, как брат Тилля положил со штрафного Интеру

Тираспольский "Шериф" после двух побед на старте группового этапа Лиги Чемпионов сражается с "Интером" на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца". Команда Юрия Вернидуба пропустила в первом тайме от Джеко, но сразу после перерыва сумела отыграться - на 52-й минуте брат хавбека "Ворсклы" Оливье Тилля 27-летний Себастьян, который в предыдущем туре забил на "Сантьяго Бернабеу", сравнял счет отличным ударом со штрафной.

Правда, почти сразу Видаль во второй раз вывел "Интер" вперед. За ходом игры следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>