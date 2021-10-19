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Шериф забивает на Джузеппе Меацца. ВИДЕО, как брат Тилля положил со штрафного Интеру

Лига Чемпионов
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Люксембуржец удивляет

Шериф забивает на Джузеппе Меацца. ВИДЕО, как брат Тилля положил со штрафного Интеру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тираспольский "Шериф" после двух побед на старте группового этапа Лиги Чемпионов сражается с "Интером" на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца". Команда Юрия Вернидуба пропустила в первом тайме от Джеко, но сразу после перерыва сумела отыграться - на 52-й минуте брат хавбека "Ворсклы" Оливье Тилля 27-летний Себастьян, который в предыдущем туре забил на "Сантьяго Бернабеу", сравнял счет отличным ударом со штрафной.

Правда, почти сразу Видаль во второй раз вывел "Интер" вперед. За ходом игры следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>

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В статье: Шериф (Тирасполь) Интер (Милан) лучшие голы
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