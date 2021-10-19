0:5. Де Дзерби потерпел самое крупное поражение во главе Шахтера

Донецкий Шахтер в матче 3-го утра Лиги чемпионов в Киеве проиграл Реалу.

Мадридцы разгромили горняков со счетом 5:0 .

На данный момент это самое крупное поражение Роберто Де Дзерби у руля Шахтере. Ранее команда при итальянском тренере проигрывала с разницей в два мяча.

Отметим, что в следующем туре ЛЧ Шахтер сыграет с Реалом на выезде.