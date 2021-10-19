Лига Чемпионов
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0:5. Де Дзерби потерпел самое крупное поражение во главе Шахтера
Реал не заметил соперника
shakhtar.com
Донецкий Шахтер в матче 3-го утра Лиги чемпионов в Киеве проиграл Реалу.
На данный момент это самое крупное поражение Роберто Де Дзерби у руля Шахтере. Ранее команда при итальянском тренере проигрывала с разницей в два мяча.
Отметим, что в следующем туре ЛЧ Шахтер сыграет с Реалом на выезде.
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Комментарии (7)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
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alex.belogubko (одесса)
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Цап-царап (Харків)
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Zonder (Днепр)
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grasshopper1 (Харьков)
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djeff2015 (Запорожье)
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