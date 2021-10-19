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0:5. Де Дзерби потерпел самое крупное поражение во главе Шахтера

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Реал не заметил соперника

0:5. Де Дзерби потерпел самое крупное поражение во главе Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер в матче 3-го утра Лиги чемпионов в Киеве проиграл Реалу.

Мадридцы разгромили горняков со счетом 5:0.

На данный момент это самое крупное поражение Роберто Де Дзерби у руля Шахтере. Ранее команда при итальянском тренере проигрывала с разницей в два мяча.

Отметим, что в следующем туре ЛЧ Шахтер сыграет с Реалом на выезде.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (7)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
20.10.2021 в 00:06
Слов нет, все по делу. Походу это 4 место
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 00:05
вы поняли кто такой ДЗЕРБИ --понтавила который работает на публику а где Палкин -Срна что то не видно --эти бразильцы и фузрук Дзе только для игр в УПЛ а его брали для ЕК --они ещё и в ЛЕ не попадут --зато выиграли у Зари 6-1 от радости было --3 игры 1 очко это хороший показатель -в ответке боюсь сказать что там будет --если ШД забивают гол всё они уже не играют
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Цап-царап (Харків)
20.10.2021 в 00:03
Жду комментарий Срны...
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Zonder (Днепр)
20.10.2021 в 00:00
Это позор какой то (с) Вот настоящая цена наших грандов.
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 00:28
наши гранды все сидят на скамейке а потом за СБУ не кому играть а легионерам всё по барабану главное чтобы бабки во время платили
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grasshopper1 (Харьков)
19.10.2021 в 23:58
Погодите. Есть же еще матч на выезде. Плюс можно еще Витао улыбаку поставить
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djeff2015 (Запорожье)
19.10.2021 в 23:56
рекорды еще впереди) гений рулит).
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