ВИДЕО, как Месси сделал дубль и принес ПСЖ волевую победу в Лиге чемпионов

Лионель Месси забивает дважды за 7 минут и спасает матч для "ПСЖ". До первого гола парижане "горели" 1:2.

Сначала аргентинец сравнял, оказавшись первым на мяче, после суматохи в штрафной – 2:2.

А потом уверенно реализовал пенальти, пробив по центру ворот в стиле Паненки – 3:2.

Галактикос нового поколения дает свои плоды.