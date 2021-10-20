Лига Чемпионов
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ВИДЕО, как Месси сделал дубль и принес ПСЖ волевую победу в Лиге чемпионов
Раззабивался
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси забивает дважды за 7 минут и спасает матч для "ПСЖ". До первого гола парижане "горели" 1:2.
Сначала аргентинец сравнял, оказавшись первым на мяче, после суматохи в штрафной – 2:2.
А потом уверенно реализовал пенальти, пробив по центру ворот в стиле Паненки – 3:2.
Галактикос нового поколения дает свои плоды.
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