Они снова влюбят в себя всю Европу. Аякс разбил Боруссию с хваленым Холандом в составе

Трудно заставить себя смотреть матч середняков, когда команда твоей страны противостоит "Реалу", или же параллельно устраивают феерию "Атлетико" с "Ливерпулем" или ПСЖ с "Лейпцигом". Но те из немногих, кто выбрали для просмотра поединок "Аякса" с "Боруссией", наверняка не пожалели ни на минуту.

Это было что-то невероятное. Мы снова увидели "Аякс", который поставил всех на уши в сезоне 2018/2019. Собственно, намеки на то, что амстердамцы вернулись, были в первых двух турах, когда были уверенно побеждены "Бешикташ" и "Спортинг". Но нужна была проверка более именитым соперником. "Боруссия", которая тоже выиграла в первых двух турах, в Бундеслиге пытается навязать борьбу "Баварии", а Эрлинг Холанд штампует рекорд за рекордом - идеальный для этого вариант.

А теперь представьте - "Боруссия" за первый тайм нанесла два (!) удара по воротам. Второй перед свистком на перерыв, когда "Аякс" уже был на полпути к победе. Это Холанд здорово выигрывал борьбу у защитника после разрезного паса, но не смог пробить 37-летнего Ремко Пасвера (голкипер ветеран стал настоящим злым гением для норвежца).

До этого "Аякс" постоянно атаковал и счастье "Боруссии", что амстердамцы ограничились лишь двумя мячами. Все началось с автогола Марко Ройса, который головой технично подправил подачу со штрафного. За 15 минут Блинд вколотил слета с 22-х метров в нижний угол. Защитник получил режим максимального благоприятствования от опорной зоны желто-черных. Хваленый Джуд Беллингем и опытный Витцель в этом поединке выступили в роли мальчиков из ДЮСШ. Далее были моменты Бергейса, Гравенрберха, Аллера и так далее.

Сразу после перерыва Холанд мог восстановить интригу, но его мощный удар слета невероятным образом отразил в перекладину Пасвер. Еще однажды седовласый кипер выиграл выход один на один с Эрлингом. "Аякс" после перерыва нанес уже меньше ударов по воротам, но все равно забил тех же два гола. Бразилец Антони классно закрутил мяч под дальнюю штангу с угла штрафной. А потом Себастьян Аллер замкнул подачу от Блинда, выиграв верховую борьбу у Хуммельса. Аллер забил в третьем матче подряд в Лиге Чемпионов, у него уже шесть голов (благодаря покеру с "Бешикташем").

И только после этого "Аякс" решил, что пора прекращать избиение соперника. При этом амстердамцы все равно словно летали по полю на фоне деморализованных желто-черных. Что тут скажешь - команда Тен Хага продемонстрировала идеальную игру, с которой снова можно замахнуться на самые высокие стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур

"Аякс" (Амстердам) - "Боруссия" (Дортмунд) 4:0

Голы: Ройс 11 аг, Блинд 25 Антони 57, Аллер 7

"Аякс": Пасвер - Мазрауи (Ренш 83), Тимбер, Мартинес, Блинд - Альварес, Бергис (Клаасен 69), Гравенберх - Антони (Нерес 76), Аллер (Дарами 83), Тадич

"Боруссия": Кобель - Менье (Вольф 79), Аканджи, Хуммельс (Понграчич 79), Шульц (Джан 46) - Беллингем, Витцель, Брандт (Кнауфф 88) - Ройс, Холанд, Мален (Т.Азар 53)

Предупреждения: Альварес 33, Тимбер 90+2 - Витцель 42