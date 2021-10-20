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Впервые в истории Шахтер не смог забить в 3-х стартовых турах ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Неприятная серия горняков

Впервые в истории Шахтер не смог забить в 3-х стартовых турах ЛЧ

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер в матче 3-го тура Лиги чемпионов в Киеве разгромно проиграл Реалу (0:5).

Горняки снова не смогли забить, продолжив свою безголевую серию в группе ЛЧ – 0:2 с Шерифом и 0:0 с Интером.

Таким образом, впервые за всю свою историю выступлений в турнире Шахтер не может забить в трех первых турах Лиги чемпионов.

Отметим, что в следующем туре ЛЧ Шахтер сыграет с Реалом на выезде.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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Архат (Киев)
20.10.2021 в 00:37
То ли еще будет... Тут же по словам Серуна у них новоиспеченный "Гвардиола" После сегодняшнего матча это особенно смешно
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 00:20
скоро будет уже в 4 матчах ЛЧ -им не надо выиграши в ЕК --главное это колхозный УПЛ опередить ДК --думаю ДЗЕ долго не протянет --у него одни понты работает на публику а результата нет
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+1
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
20.10.2021 в 00:19
Українська держава розвалюється, який футбол в убогій країні. Країна вибрала дорогу до убогої Європи. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ жебрак, кожна країна сама по собі, Англія вже давно вирішила з цим питанням. У РОСІЇ нафта, газ, ресурси, Україні терміново вирішити всі конфліктні питання з РОСІЄЮ. Нафтові заводи стоять, газова промисловість не конкурентно, своїх ресурсів газу, нафти як кіт наплакав. Прагнули в СОТ – отримаєте.народ втік по різних країнах, оскільки зайшов іноземний дешевий товар, а свої підприємства закрилися. Спорт –Футбол це віддзеркалення дійсності, мафіозі крутять цю країну, ним в'язниця, а вони зробилися ПРЕЗИДЕНТАМИ КЛУБІВ.На одних колосках пшениці, футбол не підняти
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Цап-царап (Харків)
20.10.2021 в 00:14
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