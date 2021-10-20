Лига Чемпионов
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Впервые в истории Шахтер не смог забить в 3-х стартовых турах ЛЧ
Неприятная серия горняков
shakhtar.com
Донецкий Шахтер в матче 3-го тура Лиги чемпионов в Киеве
Горняки снова не смогли забить, продолжив свою безголевую серию в группе ЛЧ – 0:2 с Шерифом и 0:0 с Интером.
Таким образом, впервые за всю свою историю выступлений в турнире Шахтер не может забить в трех первых турах Лиги чемпионов.
Отметим, что в следующем туре ЛЧ Шахтер сыграет с Реалом на выезде.
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Комментарии (4)
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Архат (Киев)
20.10.2021 в 00:37
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 00:20
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
20.10.2021 в 00:19
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Цап-царап (Харків)
20.10.2021 в 00:14
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