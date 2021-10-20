Впервые в истории Шахтер не смог забить в 3-х стартовых турах ЛЧ

Донецкий Шахтер в матче 3-го тура Лиги чемпионов в Киеве разгромно проиграл Реалу (0:5) .

Горняки снова не смогли забить, продолжив свою безголевую серию в группе ЛЧ – 0:2 с Шерифом и 0:0 с Интером.

Таким образом, впервые за всю свою историю выступлений в турнире Шахтер не может забить в трех первых турах Лиги чемпионов.

Отметим, что в следующем туре ЛЧ Шахтер сыграет с Реалом на выезде.