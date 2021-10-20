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Защита турок во главе с Видой рухнула. Бешикташ - Спортинг 1:4. Обзор матча, видео голов
Бешикташ - Спортинг ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - uefa.com / автор неизвестен
Это был веселый матч с точки зрения атакующей игры. Команды играли практически без защиты, но лучше это удалось "Спортингу". Он пропустил только один гол, а в ответ забил четыре. Домагой Вида, который курирует защиту "Бешикташа", настрадался достаточно.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов "Бешикташ" - "Спортинг".
ЛЧ. Группа С. Третий тур
"Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 1:4
Голы: Ларин 24 - Коатес 15, Коатес 27, Сарабия 44 (пен.), Паулиньо 89
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