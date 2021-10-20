Соломон: Не могу объяснить, что произошло, не хотели, чтобы так случилось

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в эфире MEGOGO прокомментировал поражение в 3-м туре Лиги чемпионов против от "Реала" (0:5) .

- Ваше мнение об игре, почему так все плохо?

– Надо проанализировать матч, что мы делали не так. Я не могу объяснить, что произошло. Мы не хотели, чтобы так случилось. Хотели победить. Надо анализировать и идти вперед.

- Тренер поменял вас и Тете в перерыве. Вы довольны своей игрой?

– Это был важный матч. Это решение тренера. Он принял решение. Мы должны принимать их, чтобы побеждать. Это решение тренера.

- Алаба сказал, что они знают, как играет "Шахтер" с мячом, знали как играть против горняков.

– У них очень квалифицированные футболисты, это одна из лучших команд в мире. Надо проанализировать наши ошибки и сыграть с ними еще раз через две недели.

- В чем основная причина поражения?

– В прошлом году мы выиграли. В этот раз не вышло. Это плохой момент для нас. Но мы зафиксируем это и будем идти вперед. Очень тяжелые матчи у нас, через две недели будем готовы, чтобы изменить ситуацию.