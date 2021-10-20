Вот и сказке конец? Интер - Шериф 3:1. Обзор матча и видео голов

То, что создал "Шериф" в первых двух турах, иначе как сказкой не назовешь. Но после побед над "Реалом" и "Шахтером" дальше на команду Юрия Вернидуба настраиваются очень серьезно. "Интер" вышел с правильной мотивацией и не оставил шансов дебютанту турнира. 3:1.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча третьего тура Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа D. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Шериф" 3:1

Голы: Джеко 34, Видаль 58, Де Фрай 67 - Тилль 52