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Вот и сказке конец? Интер - Шериф 3:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интер - Шериф ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Вот и сказке конец? Интер - Шериф 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

То, что создал "Шериф" в первых двух турах, иначе как сказкой не назовешь. Но после побед над "Реалом" и "Шахтером" дальше на команду Юрия Вернидуба настраиваются очень серьезно. "Интер" вышел с правильной мотивацией и не оставил шансов дебютанту турнира. 3:1.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча третьего тура Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа D. Третий тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Шериф" 3:1
Голы: Джеко 34, Видаль 58, Де Фрай 67 - Тилль 52

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В статье: Шериф (Тирасполь) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
20.10.2021 в 00:37
Сказочник... От юа-футбол.
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