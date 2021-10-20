Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вот и сказке конец? Интер - Шериф 3:1. Обзор матча и видео голов
Интер - Шериф ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
То, что создал "Шериф" в первых двух турах, иначе как сказкой не назовешь. Но после побед над "Реалом" и "Шахтером" дальше на команду Юрия Вернидуба настраиваются очень серьезно. "Интер" вышел с правильной мотивацией и не оставил шансов дебютанту турнира. 3:1.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча третьего тура Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа D. Третий тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Шериф" 3:1
Голы: Джеко 34, Видаль 58, Де Фрай 67 - Тилль 52
Популярное сейчас
- Снова Динамо. Монзуль рассудит матч Лиги Европы
- Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке
- Заря сделала Скрипнику второе предложение о продлении контракта
- Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО