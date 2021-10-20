Бензема: Матч с Шахтером не был для нас легкой прогулкой

Нападающий "Реала" Карим Бензема в эфире MEGOGO прокомментировал победу в 3-м туре Лиги чемпионов над "Шахтером" (5:0) .

– Мы выиграли важный матч, добыли 3 очки. Провели очень хороший матч

- Какая основная причина победы, почему так хорошо пошло?

– Нам удалось контролировать игру. "Шахтер" грозный соперник, знали, что как они играют на контратаках, мы старались перехватить инициативу и добыли победу.

- Готовы выиграть "Золотой мяч"?

– Я не знаю, но это есть в моей голове.

- Это была для вас легкая прогулка или нет?

– Нет. Это был непростой для нас матч. "Шахтер" – сильная команда, у них качественные футболисты,