  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бензема: Матч с Шахтером не был для нас легкой прогулкой
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема: Матч с Шахтером не был для нас легкой прогулкой

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал победил со счетом 5:0

Бензема: Матч с Шахтером не был для нас легкой прогулкой

Real Madrid C.F.

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема в эфире MEGOGO прокомментировал победу в 3-м туре Лиги чемпионов над "Шахтером" (5:0).

– Мы выиграли важный матч, добыли 3 очки. Провели очень хороший матч

- Какая основная причина победы, почему так хорошо пошло?

– Нам удалось контролировать игру. "Шахтер" грозный соперник, знали, что как они играют на контратаках, мы старались перехватить инициативу и добыли победу.

- Готовы выиграть "Золотой мяч"?

– Я не знаю, но это есть в моей голове.

- Это была для вас легкая прогулка или нет?

– Нет. Это был непростой для нас матч. "Шахтер" – сильная команда, у них качественные футболисты,

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
20.10.2021 в 00:58
Как минимум два в ответ могли получить....
Ответить
0
0
unnamed (Cape May)
20.10.2021 в 00:55
Молодец - врет и не краснеет.
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
20.10.2021 в 00:44
Ринат, как там анус цел ?
Ответить
0
0
Laborer (Dnipro)
20.10.2021 в 01:16
Вы заслужили как минимум двойную платежку за свет за такое хамство)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...