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Бензема: Матч с Шахтером не был для нас легкой прогулкой
Реал победил со счетом 5:0
Real Madrid C.F.
Нападающий "Реала" Карим Бензема в эфире MEGOGO прокомментировал
– Мы выиграли важный матч, добыли 3 очки. Провели очень хороший матч
- Какая основная причина победы, почему так хорошо пошло?
– Нам удалось контролировать игру. "Шахтер" грозный соперник, знали, что как они играют на контратаках, мы старались перехватить инициативу и добыли победу.
- Готовы выиграть "Золотой мяч"?
– Я не знаю, но это есть в моей голове.
- Это была для вас легкая прогулка или нет?
– Нет. Это был непростой для нас матч. "Шахтер" – сильная команда, у них качественные футболисты,
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