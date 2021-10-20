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Стихия Месси. ПСЖ - Лейпциг 3:2. Обзор матча, видео голов
ПСЖ - Лейпциг ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч пропускал Неймар, поэтому вся ответственность за атаку ПСЖ упала на плечи Месси и Мбаппе. Интересно, что француз не реализовал пенальти, а аргентинец оформил дубль и фактически принес французам три очка. В этом своеобразном соревновании молодости и опыта побеждает последний.
Смотрите, как развивались события матча Лиги чемпионов, в видеообзоре.
Лига Чемпионов, групповой этап
Квартет А, 3-й тур
"Пари Сен-Жермен" – "РБ Лейпциг" 3:2
Голы: Мбаппе (9), Месси (67, 74, пен) – Силва (28), Мукиеле (57)
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