Стихия Месси. ПСЖ - Лейпциг 3:2. Обзор матча, видео голов

Этот матч пропускал Неймар, поэтому вся ответственность за атаку ПСЖ упала на плечи Месси и Мбаппе. Интересно, что француз не реализовал пенальти, а аргентинец оформил дубль и фактически принес французам три очка. В этом своеобразном соревновании молодости и опыта побеждает последний.

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Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет А, 3-й тур

"Пари Сен-Жермен" – "РБ Лейпциг" 3:2

Голы: Мбаппе (9), Месси (67, 74, пен) – Силва (28), Мукиеле (57)