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Стихия Месси. ПСЖ - Лейпциг 3:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

ПСЖ - Лейпциг ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Стихия Месси. ПСЖ - Лейпциг 3:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Этот матч пропускал Неймар, поэтому вся ответственность за атаку ПСЖ упала на плечи Месси и Мбаппе. Интересно, что француз не реализовал пенальти, а аргентинец оформил дубль и фактически принес французам три очка. В этом своеобразном соревновании молодости и опыта побеждает последний.

Смотрите, как развивались события матча Лиги чемпионов, в видеообзоре.

Лига Чемпионов, групповой этап
Квартет А, 3-й тур
"Пари Сен-Жермен" – "РБ Лейпциг" 3:2
Голы: Мбаппе (9), Месси (67, 74, пен) – Силва (28), Мукиеле (57)

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В статье: РБ Лейпциг ПСЖ
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Комментарии (1)
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Horus (Днепропетровск)
20.10.2021 в 01:25
Ненавижу, когда такие клевые матчи заканчиваются пенальти и никогда ничего хорошего не говорил о Месси, но тут ему респект за смелость с паненкой)
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