Аллер забил, а Холанд - нет. Видеообзор, как Аякс уничтожил Боруссию Д в матче Лиги чемпионов

Этот матч подавался сквозь призму бомбардирского противостояния Себастьена Аллера из "Аякса" и Эрлинга Холанда из Дортмунда. Аллер в первых двух турах забил пять голов, а Холанд отличился только однажды. Была возможность наверстать упущенное, но нет. "Аякс" уничтожил "Боруссию" 4:0, Аллер забил свой шестой гол в турнире, а Холанд остался ни с чем.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур

"Аякс" (Амстердам) - "Боруссия" (Дортмунд) 4:0

Голы: Ройс 11 аг, Блинд 25 Антони 57, Аллер 7