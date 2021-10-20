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Аллер забил, а Холанд - нет. Видеообзор, как Аякс уничтожил Боруссию Д в матче Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аякс - Боруссия Д ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 19.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Аллер забил, а Холанд - нет. Видеообзор, как Аякс уничтожил Боруссию Д в матче Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этот матч подавался сквозь призму бомбардирского противостояния Себастьена Аллера из "Аякса" и Эрлинга Холанда из Дортмунда. Аллер в первых двух турах забил пять голов, а Холанд отличился только однажды. Была возможность наверстать упущенное, но нет. "Аякс" уничтожил "Боруссию" 4:0, Аллер забил свой шестой гол в турнире, а Холанд остался ни с чем.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур
"Аякс" (Амстердам) - "Боруссия" (Дортмунд) 4:0
Голы: Ройс 11 аг, Блинд 25 Антони 57, Аллер 7

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аякс (Амстердам)
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