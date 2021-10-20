Гвардиола - о победе над Брюгге: Это одна из лучших игр Ман Сити в еврокубках

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Брюгге" (5:1) в матче 3-го группового раунда Лиги чемпионов.

"Это определённо была одна из наших лучших игр в еврокубках. Я просматривал "Брюгге" во время паузы на игры сборных. Я проанализировал много игр. Знаю, что они хорошо сыграли с "ПСЖ".

Мы сделали много пасов благодаря Фодену. У нас были скоростные игроки в обороне. Могли забить больше голов, у нас было много моментов. Все мы очень довольны своей игрой", – сказал Гвардиола.