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Гвардиола - о победе над Брюгге: Это одна из лучших игр Ман Сити в еврокубках
"Горожане" разгромили бельгийцев в ЛЧ
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Брюгге" (5:1) в матче 3-го группового раунда Лиги чемпионов.
"Это определённо была одна из наших лучших игр в еврокубках. Я просматривал "Брюгге" во время паузы на игры сборных. Я проанализировал много игр. Знаю, что они хорошо сыграли с "ПСЖ".
Мы сделали много пасов благодаря Фодену. У нас были скоростные игроки в обороне. Могли забить больше голов, у нас было много моментов. Все мы очень довольны своей игрой", – сказал Гвардиола.
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