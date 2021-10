Симеоне не пожал руку Клоппу после матча ЛЧ – Юрген высказался об эпизоде, Диего объяснил решение

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не пожал руку менеджеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу после матча 3-го тура группового этапа ЛЧ (2:3). Аргентинец услышал финальный свисток и быстро удалился в подтрибунное помещение, проигнорировав немецкого коллегу, хотя Юрген направлялся к Диего. Британские эксперты уже поспешили осудить поступок Симеоне.

Simeone left without shaking Klopp's hand and Klopp was NOT happy.



They play at Anfield on November 3



