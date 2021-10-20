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Симеоне не пожал руку Клоппу после матча ЛЧ – Юрген высказался об эпизоде, Диего объяснил решение
Видите фото? Вот, вчера после игры такого не было
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не пожал руку менеджеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу после матча 3-го тура группового этапа ЛЧ (2:3). Аргентинец услышал финальный свисток и быстро удалился в подтрибунное помещение, проигнорировав немецкого коллегу, хотя Юрген направлялся к Диего. Британские эксперты уже поспешили осудить поступок Симеоне.
"Нам это не нравится, но да, ситуация ясна. Я хочу пожать ему руку. Его реакция, точно как и моя, была не такой крутой. В следующий раз, когда мы увидимся, мы обязательно пожмем друг другу руки. Он явно был зол, но не на меня, а на игру. Вот и все", – приводит слова Клоппа BBC.
"Я никогда не пожимаю руки тренерам после матча, потому что мне это не нравится. Это бессмысленно для обеих сторон. Я не думаю, что это классно, это моя точка зрения, я не разделяю эту культуру. Но теперь, когда увижу Клоппа в следующий раз, я его наверняка поприветствую", – цитирует Симеоне Marca.
Simeone left without shaking Klopp’s hand and Klopp was NOT happy.— B/R Football (@brfootball) October 19, 2021
They play at Anfield on November 3 ????
(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ
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