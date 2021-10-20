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Мбаппе объяснил, почему он попросил Месси пробить первый пенальти в ворота РБ Лейпциг

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Добрая душа Килиан

Мбаппе объяснил, почему он попросил Месси пробить первый пенальти в ворота РБ Лейпциг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в эфире Canal+ прокомментировал свое решение в рамках поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с немецкой командой "РБ Лейпциг" (3:2). Цитирует французского форварда Goal.com.

"Почему я сказал Месси пробивать первый пенальти? Это нормально, это уважение. Он лучший игрок в мире, играть с ним – большая честь. На второй пенальти он сказал: "Бей ты".

Отметим, что "Пари Сен-Жермен" набрал 7 зачетных пунктов и занимает первое место в турнирной таблице квартета A. "РБ Лейпциг" (0) замыкает группу.

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
20.10.2021 в 10:33
И добрая негритянская душа схыбыла...
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