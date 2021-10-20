Мбаппе объяснил, почему он попросил Месси пробить первый пенальти в ворота РБ Лейпциг

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в эфире Canal+ прокомментировал свое решение в рамках поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с немецкой командой "РБ Лейпциг" (3:2). Цитирует французского форварда Goal.com.

"Почему я сказал Месси пробивать первый пенальти? Это нормально, это уважение. Он лучший игрок в мире, играть с ним – большая честь. На второй пенальти он сказал: "Бей ты".

Отметим, что "Пари Сен-Жермен" набрал 7 зачетных пунктов и занимает первое место в турнирной таблице квартета A. "РБ Лейпциг" (0) замыкает группу.