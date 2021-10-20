  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Федецкий: Динамо может рассчитывать на что-то в матче с Барселоной
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий: Динамо может рассчитывать на что-то в матче с Барселоной

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне сыграют с каталонцами уже сегодня, 20 октября

Федецкий: Динамо может рассчитывать на что-то в матче с Барселоной

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо".

"Могут ли на что-то киевляне рассчитывать в матче с "Барселоной"? Я думаю, что могут! Почему нет? Думаю, не нужно брать во внимание разгром от "Баварии" со счетом 5:0. "Барселона" сейчас это не та команда, которая была раньше. Сейчас у каталонцев нет тех лидеров, нет той атаки. И центр поля у "блаугранас" не тот. Да, название у команды по-прежнему громкое – "Барселона"! Но при определенном стечении обстоятельств в пользу "Динамо" киевлянам можно рассчитывать на положительный результат в этом поединке.

Читайте такжеДинамо провело тренировку на Камп Ноу - ВИДЕО

Ничья в этом матче будет расцениваться тоже как хороший результат. Это будет неплохо для киевлян. Впервые за три матча "Барселона" победила, а именно – в матче Примеры с "Валенсией" (3:1). Каталонцам нужно за те поражения реабилитироваться перед фанатами, как не крути. Это давит на них, и "Барселоне" просто не будет.

Но, мне кажется, в Барселоне такого результата, какой был зафиксирован в Мюнхене, не будет. Может кто-то скажет, что я нереально на вещи смотрю, но в принципе надежда насчет киевлян в матче с "Барселоной" есть. Думаю, динамовцы могут увезти из Барселоны очко, как минимум", – сказал Федецкий.

Напомним, матч "Барселона" – "Динамо" состоится сегодня, 20 октября. Начало встречи – в 19:45.

Читайте такжеБуяльский: В прошлом сезоне на Камп Ноу не дали пенальти в нашу пользу и не засчитали чистый гол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
20.10.2021 в 10:41
Шахтер тоже на что то рассчитывал .
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...