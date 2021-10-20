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Федецкий: Динамо может рассчитывать на что-то в матче с Барселоной
Киевляне сыграют с каталонцами уже сегодня, 20 октября
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо".
"Могут ли на что-то киевляне рассчитывать в матче с "Барселоной"? Я думаю, что могут! Почему нет? Думаю, не нужно брать во внимание разгром от "Баварии" со счетом 5:0. "Барселона" сейчас это не та команда, которая была раньше. Сейчас у каталонцев нет тех лидеров, нет той атаки. И центр поля у "блаугранас" не тот. Да, название у команды по-прежнему громкое – "Барселона"! Но при определенном стечении обстоятельств в пользу "Динамо" киевлянам можно рассчитывать на положительный результат в этом поединке.
Ничья в этом матче будет расцениваться тоже как хороший результат. Это будет неплохо для киевлян. Впервые за три матча "Барселона" победила, а именно – в матче Примеры с "Валенсией" (3:1). Каталонцам нужно за те поражения реабилитироваться перед фанатами, как не крути. Это давит на них, и "Барселоне" просто не будет.
Но, мне кажется, в Барселоне такого результата, какой был зафиксирован в Мюнхене, не будет. Может кто-то скажет, что я нереально на вещи смотрю, но в принципе надежда насчет киевлян в матче с "Барселоной" есть. Думаю, динамовцы могут увезти из Барселоны очко, как минимум", – сказал Федецкий.
Напомним, матч "Барселона" – "Динамо" состоится сегодня, 20 октября. Начало встречи – в 19:45.
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