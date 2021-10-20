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Алаба: Мы не дали шансов Шахтеру, их футбол не был для нас секретом

Лига Чемпионов
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Мадридцы нанесли разгромное поражение "горнякам"

Алаба: Мы не дали шансов Шахтеру, их футбол не был для нас секретом

Скриншот: Бомбардир

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Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы понимали, что "Шахтер" хочет быть с мячом постоянно и держать мяч медленно. Идея была в том, чтобы стоять и ждать. Это дало результат. Перед матчем мы понимали, что это будет непростая игра для нас. Тренер хорошо проанализировал соперника. Нам дали определенные задачи.

Мы готовились к тому, чтобы отдать им мяч и контролировать игру, но ждать. Мы не дали им шансов, их футбол не был для нас секретом", – сказал Алаба.

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В статье: Давид Алаба Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Бомбардир

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