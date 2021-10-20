Алаба: Мы не дали шансов Шахтеру, их футбол не был для нас секретом

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы понимали, что "Шахтер" хочет быть с мячом постоянно и держать мяч медленно. Идея была в том, чтобы стоять и ждать. Это дало результат. Перед матчем мы понимали, что это будет непростая игра для нас. Тренер хорошо проанализировал соперника. Нам дали определенные задачи.

Мы готовились к тому, чтобы отдать им мяч и контролировать игру, но ждать. Мы не дали им шансов, их футбол не был для нас секретом", – сказал Алаба.