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Алаба: Мы не дали шансов Шахтеру, их футбол не был для нас секретом
Мадридцы нанесли разгромное поражение "горнякам"
Скриншот: Бомбардир
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы понимали, что "Шахтер" хочет быть с мячом постоянно и держать мяч медленно. Идея была в том, чтобы стоять и ждать. Это дало результат. Перед матчем мы понимали, что это будет непростая игра для нас. Тренер хорошо проанализировал соперника. Нам дали определенные задачи.
Мы готовились к тому, чтобы отдать им мяч и контролировать игру, но ждать. Мы не дали им шансов, их футбол не был для нас секретом", – сказал Алаба.
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