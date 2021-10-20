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Матч Шахтер - Реал посетили 34 037 болельщиков

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский"

Матч Шахтер - Реал посетили 34 037 болельщиков

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Поединок группового турнира Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" посетили 34 037 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба "оранжево-черных".

Матч состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что донецкий "Шахтер" потерпел разгромное поражение от мадридского "Реала". "Горняки" пропустили в свои ворота пять безответных мячей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 11:55
давно писал что ДЗЕ физрук с понтами --артист хорошо играет на публику --его взяли для ЕК а не для колхозного УПЛ --у нас своих таких физруков хватает и дешевле во много раз --он долго не протянет
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
20.10.2021 в 12:25
Зато как он красиво свой шарфик бросал
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+1
0
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Я так думаю... (КиЇв)
20.10.2021 в 12:53
Судя по его последнему интервью после матча с «Зарей» он не понял для чого его взяли. Потому что сказал что-то типа: «для нас ЛЧ второстепенный турнир, главное выиграть ЧУ и обыграть Динамо и получить сатисфакцию». Как то так в общих словах. Вот и результат вчера получили после такого подхода к выстраиванию приоритетов в своей работе.
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