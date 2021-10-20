Матч Шахтер - Реал посетили 34 037 болельщиков

Судя по его последнему интервью после матча с «Зарей» он не понял для чого его взяли. Потому что сказал что-то типа: «для нас ЛЧ второстепенный турнир, главное выиграть ЧУ и обыграть Динамо и получить сатисфакцию». Как то так в общих словах. Вот и результат вчера получили после такого подхода к выстраиванию приоритетов в своей работе.