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Матч Шахтер - Реал посетили 34 037 болельщиков
Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Поединок группового турнира Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом" посетили 34 037 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба "оранжево-черных".
Матч состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".
Напомним, что донецкий "Шахтер" потерпел разгромное поражение от мадридского "Реала". "Горняки" пропустили в свои ворота пять безответных мячей.
???? Вместе и до конца. Несмотря ни на что ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 20, 2021
Матч #ШахтерРеал на НСК «Олимпийский» посетили 34 037 болельщиков! Спасибо за вашу поддержку! ????????#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/yTHYBZpUJP
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